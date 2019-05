Der Hondinger Fußballer Patrick Bäurer sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Ab sofort ist er für circa sechs Monate in einem TV-Werbespot eines bekannten deutschen Unternehmens aus der Back-Branche zu sehen, in dem er einen Freestyle-Trick zeigt.

Der Spot, der auf vielen Sendern in ganz Deutschland ausgestrahlt wird, dauert 14 Sekunden. Zu sehen ist er unter anderem am Mittwoch, 22. Mai, um 18.44 Uhr auf Kabel 1, am Freitag, 24. Mai, um 20.11 Uhr auf Super RTL und am Samstag, 25. Mai, um 23.09 Uhr auf Disney Channel.