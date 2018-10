Er ist noch nicht vergessen, der Flugzeugabsturz am Eichberg bei Blumberg am 24. Oktober 2000, bei dem alle vier Insassen ums Leben kamen. Beiläufig erwähnte Revierleiter Wolfgang Schelb dieser Tage, dass am Gedenkstein am Mittleren Eichbergweg immer wieder Blumen stehen. Die vierköpfige Crew hatte an jenem Tag das neue Anflugverfahren des Flugplatzes Donaueschingen vermessen. Beim letzten Rückflug nach Donaueschingen ging der Pilot kurz nach 17 Uhr von Instrumentenflug auf Sichtflug. Der Buchberg lag noch in der Sonne, über Blumberg kam das Flugzeug in dichten Nebel und prallte in etwa 860 Metern Höhe gegen den Eichberghang. Bild: Bernhard Lutz

