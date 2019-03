Der Volksmund weiß: "Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“ Das gilt erst recht für das hochlöbliche Zollhauser Pfetzergericht, vor dem sich gestern Manuel Müller vor großer Kulisse verantworten musste.

Der Blumberger Physiotherapeut weiß jetzt, weshalb sich die Parallele aufdrängt: Denn im Zollhauser Gerichtssaal schwankte der Boden und der Wind der Anklage blies ihm hart und von vorne ins Gesicht.

Video: Holger NIederberger

Doch Müller ließ sich nicht zum Leichtmatrosen machen. Mit frechen Zwischenrufen wehrte er sich tapfer wie ein Fregatten-Kapitän, um letztendlich aber doch zu kentern, sprich verurteilt zu werden.

Doch so kennen wir unsere Pfetzer: Ganz anders als die ordentliche Gerichtsbarkeit kennen sie keine Gnade.

Video: Holger NIederberger

Wortgewaltig die Anklage durch Werner Waimer, für den der in Sträflingskluft gekleidete Müller der "Florian Silbereisen unter den Masseuren" ist und bei dem es sich um einen "Loschore allergrößten Kalibers" handele.

Noch nicht laufen können aber schon einen Orden an der Babybrust: Landvogt Raily Mink zeichnet den jüngsten Zollhauser Narr Ferdinand in den Armen seiner Mutter Hannah Schaller aus. Während des Auftritts des Fanfarenzugs trug der kleine Mann Kopfhörer. | Bild: Niederberger, Holger

Der "Wunderheiler" sah sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Er habe die ehrenwerten Zollhauser ständig als Zollhäusler oder Zollhiesler tituliert. Das gehe gar nicht – denn sonst könnte man Friedhelm Friker auch einen Riedböhringer nennen.

Vor dem Zollhauser Narrengericht (von links): der Angeklagte Manuel Müller, Fürsprecher Thomas Volz, Vorsitzende Alexandra Waimer und Ankläger Werner Waimer. | Bild: Holger Niederberger

Der zweite Anklagepunkt: Vortäuschung falscher Tatsachen. Denn Müller habe eine Freundin, die ebenfalls Müller heiße. Warum? "Ganz klar, man spart sich so die Hochzeit." Aber für Autos, da habe er Geld. Der Delinquent fahre, so informierte Waimer, dasselbe Modell wie der "Blumberger Ortsvorsteher Keller". Außerdem müsse Müller wegen der Vorkommnisse bei seiner Ladung zur Rechenschaft gezogen werden. Denn beim ersten Versuch riskierte der Fanfarenzug eine Anzeige wegen nächstlicher Ruhestörung und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Als es dann endlich klappte , seien die Pfetzer hinterlistig in Müllers Kellerbar gelockt und mit grausigem Zitronenlikör betrunken gemacht worden, um ein mildes Urteil zu erpressen.

Die Geehrten (von links): Rolf-Peter Urbanke, Tim Wölfle, Lisa Vetter und Klaus Selb. | Bild: Holger Niederberger

Bei solch schändlichen Taten hatte es Fürsprecher Thomas Volz extrem schwer, seinen Mandanten zu entlasten. Sein wichtigstes Argument: Müller brauche einen so schnellen Wagen, da er grundsätzlich über jede rote Ampel fahren müsse. Das habe aber einen guten Grund: So sammele er Punkte für den abstiegsgefährdeten TuS Blumberg. Eigentlich gehörte für den Ankläger ja Müllers Mutter vors Narrengericht zitiert. Denn die sei bis vor wenigen Tagen noch der Meinung gewesen, das Pfetzergericht sei eine Fastenspeise, die im Schweizer Hof serviert werde.

Die Gerichtsmusik: der Fanfarenzug der Pfetzerzunft. | Bild: Holger Niederberger

Doch letztendlich kam's so, wie es bei den Pfetzern kommen muss: Der Angeklagte wurde abgeurteilt. Müller darf zwar seine Kellerbar behalten, muss aber Zunft und Fanfarenzug zu einem ordentlichen Fest in seine Räumlichkeiten einladen. Und dabei erhalten alle Anwesenden eine Magen-Darm-Massage, bei der Bier und Bratwürste zur Anwendung kommen.

Mit diesem Urteil sollte Müller leben können. Der "Physiodingsbums" weiß nach der Verhandlung im Narrennest der Pfetzerzunf, wie es um die Gerichtsbarkeit in Deutschland bestellt ist: "Wer vom Gericht bringt heile Haut, der mag wohl jauchzen überlaut."