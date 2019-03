von Conny Hahn

Riedöschingen – Die Feuerwehrabbteilung Riedöschingen hat ihre Führungsspitze bei der Hauptversammlung im Clubheim bestätigt. Abteilungskommandant Jürgen Scheyer sowie sein Stellvertreter Nikolai Kurz wurden beide wiedergewählt und leiten die Geschicke der Wehr mit derzeit 24 Aktiven für die kommenden fünf Jahre.

Jürgen Scheyer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ausbildungsstand der Abteilung, lobte den guten Probenbesuch sowie die Bereitschaft, sich regelmäßig weiterzubilden. Das vergangene Jahr sei von der Beschaffung des neuen Fahrzeugs geprägt gewesen, das im April ausgeliefert wird. Es soll am 28. Juli geweiht werden. Schriftführer Patrick Roßhardt ließ die einzelnen Aktivitäten nochmals detailliert Revue passieren. Die Wehr wurde zu zwei Einsätzen gerufen: ein Hochwasser-Einsatz an mehreren Stellen in Riedöschingen im Juni sowie eine technische Hilfeleistung zur Reinigung der Landesstraße 185 nach einem Verkehrsunfall im September.

Kassierer Mathias Hauptvogel berichtete von Mehrausgaben, die jedoch auch auf noch nicht abgerechnete Veranstaltungen aus dem Vorjahr zurückzuführen seien. Kassenprüfer Philipp Kastner bestätigte dem Kassiererteam Mathias und Jürgen Hauptvogel eine einwandfreie Kassenführung, die zur einstimmigen Entlastung führte.

Simon Landhäuser informierte über die gemeinschaftliche Jugendfeuerwehr mit Kommingen und Nordhalden, die 29 Mitglieder zählt, davon 13 Jungen und ein Mädchen aus Riedöschingen. Im Rahmen der 20 Proben gab es auch gemeinschaftliche Aktivitäten wie schwimmen oder Schlittschuh laufen. Die Jugendlichen besuchten das Kreiszeltlager in Niedereschach, nahmen an der 24-Stunden-Probe in Blumberg teil und meisterten die Leistungsspange, die höchstmögliche Auszeichnung im Jugendbereich, mit Bravour. In gewohnt unterhaltsamer Weise berichtete Norbert Keller von den regelmäßigen Unternehmungen der Altersmannschaft mit elf aktiven Mitgliedern.

Gesamtkommandant Stefan Band lobte die Riedöschinger Wehr für ihre positive Entwicklung in den vergangenen Jahren mit gestiegenen Mitgliederzahlen, einem sehr guten Ausbildungsstand und der Bereitschaft zur Fortbildung. Auch Ortsvorsteher Robert Schey rühmte die gute Jugendarbeit und bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder. Das neue Fahrzeug soll beim Sommerfest am 28. Juli eingeweiht werden. Die besten Probenbesucher waren Simon Zeller (16), Jonas Rothermund (15) sowie Nikolai Kurz, Simon Landhäuser, Christian Käfer und Jürgen Scheyer (je 14).