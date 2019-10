von Gernot Suttheimer

Nordhalden – Dichter Rauch quoll am Freitagabend aus allen Ritzen des Komminger Dreschschuppens. Die Freiwillige Feuerwehrabteilung hielt ihre Herbstprobe ab.

Ihre Herbstprobe führte die Freiwillige Feuerwehr Nordhalden in diesem Jahr am Dreschschuppen aus. Bild: Gernot Suttheimer

Abteilungskommandant Martin Fleischer stellte seinen Kameraden die Aufgabe, die Brandstelle genau zu lokalisieren, der Leitstelle die genaue Adresse zu melden und eine Person im verrauchten Bereich durch die verfügbaren Atemschutzträger zu retten.

Es wurde angenommen, dass ein ortsfremder Anrufer von der östlichen Ortsseite eine starke Rauchentwicklung in der Endergasse gemeldet hatte.

Im Ernstfall wäre der gesamte Ausrückebereich Ost, die Abteilung Stadt mit diversen Fahrzeugen und ein Rettungswagen eingesetzt worden. Die zwölf Feuerwehrmänner erkundeten nach der Alarmierung unter der Leitung von Rainer Happle rasch die Lage. Im Dreschschuppen war eine Strohballenpresse in Brand geraten.

Der Aufbau der Wasserversorgung aus dem nahen Hydranten in der Endergasse ging schnell. Bald gab der Einsatzleiter den Befehl „Wasser marsch“. Der Vermisste, in diesem Fall hatte sich Tom Mattes zur Verfügung gestellt, war schnell gefunden und in Sicherheit gebracht.

Bei der Übung mit Wasser gelöscht

Der „Brand“ wurde hauptsächlich mit Wasser bekämpft. Im Ernstfall hätte die Feuerwehr auch Pulver und Schaum verwendet. Aufmerksam beobachtete die Herbstübung der stellvertretende Kommandant Norbert Rösch aus Kommingen. Einige wenige Zuschauer interessierten sich ebenfalls für das Spektakel.

Bei der Manöverkritik in der Dorferlebnisscheune erklärte Abteilungskommandant Martin Fleischer, die Übungsziele seien erreicht worden. Er hielt die Atemschutzträger dazu an, sich gegenseitig sorgfältig zu überprüfen, ob sie richtig angezogen und die Masken dicht seien. Bei wenig Leuten könne der Hydrant nach dem Schlauchanschluss allein gelassen werden, der Verteiler aber nicht.

Beobachter Norbert Rösch gefiel die Probe gut. Die Wasserleitung sei geschickt verlegt worden. Es sei besonders wichtig, dass ortskundige Personen genau wüssten, wo Wasser zu holen sei. Der Termin für die Probe sei wegen des verlängerten Wochenendes vielleicht etwas ungünstig gewesen. Im Anschluss stärkten sich die Männer und ihre Gäste mit Bratwurst und Sauerkraut.