von Gernot Suttheimer

Für die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Nordhalden verlief das Jahr 2018 eher ruhig, denn es gab erstmals seit Jahren keinen Einsatz. Das berichtete Schriftführer Dirk Steuer auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Nebenzimmer der Dorferlebnisscheune in Nordhalden. Erstmals wurde eine Sommerprobe bei großer Hitze in Neuhaus abgehalten. Einige Kameraden nahmen an der Atemschutzunterweisung im Januar teil. Die Abteilung umfasst 21 Aktive und fünf Personen in der Altersmannschaft. Jugendwart Jürgen Scheu aus Kommingen berichtete, dass die Jugendwehr erfolgreich an der 24-Stunden-Probe aller Blumberger Jugendfeuerwehren teilnahm und beim Jugendzeltlager in Niedereschach Spaß hatte.

Bei großer Hitze schafften die jungen Aktiven die Leistungsspangenprüfung am 11. Juli in Hilzingen. Die Jugendabteilung des Ausrückebereichs Süd umfasst 29 Aktive, davon kommen 14 aus Riedöschingen, 13 aus Kommingen und zwei aus Nordhalden. Die Gemeinschaftskasse wird von Norbert Baumann geführt und weist ein Plus aus.

Plus in der Gemeinschaftskasse

Auch die Abteilung Nordhalden erzielte einen Überschuss, berichtete der Kassenwart Günther Fluk. Kassenprüfer Christian Schautzgy bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung, sodass die Entlastung reine Formsache war.

Der Kommandant der Blumberger Gesamtfeuerwehr, Stefan Band, heftete Thomas Müller die Leistungsspange an die Brust. Er habe Respekt vor der Leistung der Jugendfeuerwehr und lobte besonders die Jugendwarte. Der Probenbesuch sollte auf mindestens 60 Prozent gesteigert werden, betonte Band. Zur Situation der Gesamtwehr führte er aus, die Abteilung Riedöschingen erhalte am 1. April ihr neues Fahrzeug. Die Ausschreibungen für das Feuerwehrgerätehaus in Achdorf seien auf dem Weg.

Ortsvorsteher Dirk Steuer dankte der Wehr für die geleistete Arbeit. Kommandant Stefan Band beförderte den Abteilungskommandanten Martin Fleischer zum Oberlöschmeister.

2019 werden zwei Ausflüge angeboten: Ein Ganztagesausflug der Nordhaldener Wehr nach Uhldingen und zur Klosterstadt Campus Galli bei Messkirch sowie ein zweitägiger Ausflug der Komminger Kameraden. Karl Fleischer erklärte, für die in Blumberg stationierte Logistikgruppe des Katastrophenzugs im Schwarzwald-Baar-Kreises suchten sie junge Feuerwehrleute, die gerne kochen.

Martin Fleischer verwies auf den neuen wöchentlichen Stammtisch im Gerätehaus, der für die gesamte Bevölkerung offen stehe.