Bei der Feuerwehr Fützen herrscht Freude. Bei den Leistungswettkämpfen in Hüfingen absolvierten gleich zwei Mannschaften erfolgreich die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Bronze. Insgesamt waren es 15 Personen die das Leistungsabzeichen in Bronze erworben haben.

Zwölf Kameraden der Abteilung Fützen, zwei Kameraden der Abteilung Epfenhofen und eine Kameradin der Abteilung Hondingen. Geprobt wurde nach der Fastnacht bis zum Wettkampftag 21 Mal. Gruppenführer für beide Gruppen war Bernd Booz. Im Anschluss an die Wettkämpfe wurde natürlich ausgiebig in Hüfingen gefeiert. Abteilungskommandant Patrick Gleichauf ist stolz auf seine Kameraden und Kameradinnen. Jeder weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann.