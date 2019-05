von Reiner Baltzer

Hochbetrieb herrschte am Freitagabend in Blumberg beim Omnibusbetrieb Merz-Reisen am Stadtrand. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn fuhren kurz nach 18 Uhr an, insgesamt 70 Jugendliche waren im Einsatz.

Die Betreuer weisen die Jugendlichen in ihre Aufgaben ein. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Sie kamen von allen Jugendfeuerwehren im Raum Blumberg. Gemeinsam mit ihren Betreuern starteten sie die gemeinsame 24-Stunden-Übung.

Blumberg Riedöschinger Feuerwehr von neuem Fahrzeug begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Einsatzleiter Fabian Hettich hatten folgendes vorbereitet: Aus einer Bushalle drang dicker Rauch, dort mussten drei vermisste Personen gesucht und gerettet werden.

Riedböhringen B 27 bei Blumberg: Schwerer Unfall mit vier Verletzten Das könnte Sie auch interessieren

Dazu kamen ein Brand auf dem nahegelegen Wohnmobilstellplatz, und schließlich hatte ein Bus, der noch rechtzeitig aus der verqualmten Halle fahren konnte, ein Gefahrgutunfall am Sportzentrum verursacht.

Nachdem die Jugendlichen die vermissten Personen in der Halle gefunden haben, werden diese erstversorgt. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Nach einer Dreiviertelstunde wurde das Ende der Auftaktübung eingeleitet.