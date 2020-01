von Simon Bäurer

Ein ereignisreiches Jahr bilanziert die Feuerwehrabteilung Achdorf, die optimistisch in die Zukunft blickt, denn ihr neues Gerätehaus nimmt immer mehr Gestalt an.

Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Achdorf begrüßte Abteilungskommandant Joachim Schelb alle anwesenden Mitglieder, sowie Vertreter aus Politik und Vereinen. Schriftführer Jörg Müller blickte in seinem Jahresbericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Insgesamt 53 Einsätze verzeichnet die Abteilungswehr im abgelaufenen Jahr. Davon waren 39 Brandeinsätze, sowie 14 Alarmierungen zur technischen Hilfeleistung. Müller erwähnte den lang herbeigesehnten und notwendigen Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus. Ebenfalls erinnerte Müller an die vielen Aktivitäten zur Kameradschaftsstärkung. Kassierer Michael Parschau erörterte seinen Kassenbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr und bekam von Kassenprüfer Bernd Welte eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt.

Ortsvorsteher Hans-Peter Meß nahm die anschließende Entlastung des Kassierers vor, welche einstimmig erfolgte. Abteilungskommandant Joachim Schelb betonte in seinem Geschäftsbericht die Wichtigkeit des neuen Feuerwehrhauses. „Das Warten hat sich gelohnt.“

Schelb machte deutlich, dass die Aufgaben für die Feuerwehr umfangreicher und die Einsätze mehr werden. 53 Einsätze seien für eine Abteilungswehr wie Achdorf eine beachtliche Zahl. Doch mit einer Wehrstärke von 25 aktiven Männern und einer guten Jugendarbeit blickt Schelb positiv in die Zukunft. Jugendgruppenleiter Simon Bäurer verlas den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr und gab Einblicke in die Arbeit der Jugendwehr. Bäurer erinnerte an die Teilnahme an der 24-Stunden-Probe, sowie am Kreiszeltlager in Schwenningen. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich der Gewinn des Sparkassen-Vereinswettbewerbs, welcher für Ausbildungszwecke Verwendung finden wird. Besonders freuen sich die Jugendgruppenleiter über drei neue Mitglieder, sowie mit Jan Rösch und Marc Mahler über zwei Übertritte in die aktive Wehr.

Hoffen auf neues Fahrzeug

Ortsvorsteher Meß überbrachte Gruß- und Dankesworte und dankte für die ständige Einsatzbereitschaft. Der stellvertretende Kommandant Peter Frey ging auf die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans ein, wo auch Mittel für das neue Feuerwehrhaus eingestellt sind. Für das Jahr 2021 ist dann die Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeugs vorgesehen. Zum Schluss zeichnete Schelb die besten Probenbesucher aus und dankte allen, die einen Zusatzdienst leisten. Abschließend verkündete Schelb freudig, dass in diesem Jahr eine Gruppe das Leistungsabzeichen in Gold anstrebt.