von Reiner Baltzer

Achdorf – Zur Generalversammlung der Feuerwehrabteilung Achdorf zu der Abteilungskommandant Joachim Schelb eingeladen hatte, versammelten sich 39 Uniformträger in der "Scheffellinde" in Achdorf. Der Abteilungskommandant informierte seine Kameraden über die Tagesordnung und freute sich über die zahlreiche Teilnahme.

Derzeit versehen 27 Feuerwehrkameraden ihren Dienst in der Achdorfer Wehr, berichtete Schriftführer Georg Müller. Dazu kämen noch elf Männer aus der Altersmannschaft und zehn Jugendliche, die von sechs engagierten Jugendleitern betreut werden, ergänzte er.

Mehrere Fehlalarme

Dann hielt der Schriftführer einen Rückblick auf die Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Zu 33 Einsätzen seien die Kameraden gerufen worden, darunter befanden sich 23 Brandeinsätze, acht Alarmierungen zu technischen Hilfsleistungen und zwei Gefahrguteinsätze.

Die Wehr wurde unter anderen zum Hochwassereinsatz an der Wutach, zu einem Fahrzeugbrand und einem Zimmerbrand gerufen. Ein Gefahrgutunfall in Villingen musste mit anderen Wehren bewältigt werden. Sucheinsatz und Kaminbrand außerhalb Achdorfs lagen an.

Weiterbildung wichtig

Dann galt es noch, diverse Fehlalarme abzuhandeln. Simon Bäurer nahm erfolgreich am Truppführerlehrgang teil. Peter Frey besuchte das Führungskräfteseminar erfolgreich in Stuttgart. Beide wurden von Schelb ausgezeichnet.

Zwölf Sollproben wurden durchgeführt, außerdem acht zusätzliche Proben im Rahmen der Dekongruppe. Im zurückliegenden Berichtsjahr wurden die Dienst- und Verbandsversammlungen wie auch Lehrgänge für die Gruppenführerweiterbildung besucht. Mit Urkunde und Präsent zeichneten Schelb und sein Stellvertreter Daniel Schreiber den Kameraden aus der Altersgruppe Bernhard Schreiber für 40 Jahre treue Dienste in der Achdorfer Feuerwehr aus.

Der stellvertretende Kommandant Peter Frey und Abteilungskommandant Joachim Schelb beförderten die Feuerwehrmänner Steffen Furtwängler, Robin Burger und Jonas Burger zu Oberfeuerwehrmännern.

Der Leistungswettbewerb winkt

Schelb informierte seine Wehrmänner über den Probenplan 2019 und die weiteren Termine die 2019 anfallen. Über die Teilnahme an Leistungswettbewerben sei noch nicht Endgültiges beschlossen worden, so Schelb.

Ein aktuelles Thema sei nach wie das dringend benötigte neue Feuerwehrgerätehaus, mit dessen Bau dieses Jahr begonnen werden soll. Die Entwicklung dazu sei hochaktuell, so Schelb.