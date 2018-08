von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Eine fröhliche Schar zog am Donnerstag durch das Achdorfer Tal. Für das Ferienprogramm hatten sich Monika Recktenwald, Lothar Recktenwald und Renate Schillo vom Schwarzwaldverein etwas Besonderes einfallen lassen, um den Mädchen und Buben eine besondere Freude zu machen. Vom Wohnmobilplatz in Achdorf startete die Gruppe. Durch Feld und Wald über ein Stück des Schluchtensteigs ging es, ausgerüstet mit Luftballons und Wasserflaschen nach Überachen und weiter in Richtung Aselfingen. Unterwegs gab es sehr viel Natur, die die Kinder spielerisch erkundeten. Über Berg und Tal ging es schließlich nach Aselingen zum Bauernhof der Familie Angelika und Hans-Peter Mess. Die Bäuerin hatte sich auf den Besuch der Kinder vorbereitet. Zuerst einmal berichtete sie über die Geburt von 13 Ferkel, die vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt hatten. Die Kinder waren vom Anblick der Tiere begeistert. Strahlende Kinderaugen beobachteten die Ferkel in den Stallungen. Damit aber noch nicht genug. Auch die zahlreichen Schafe, Schäfchen und Ziegen, wie auch der Ziegennachwuchs bereiteten den Mädchen und Jungen große Freude und weckten ihr Interesse. Der Hütehund der Schafe, ein Nachkomme einer berühmten Zucht, stellte sich den Wanderfreudigen vor. Für ein Vesper und Getränke, darunter Apfelsaft aus eigener Produktion, sorgte Angelika Mess, die sich mit den Kindern über den Bauernhof und die Tiere unterhielt. Ein Höhepunkt wurde der Kinderspielplatz auf dem Bauernhof. Danach ging es zum Ausgangspunkt zurück, wo die Mütter auf ihre Kinder warteten. Ein paar erlebnisreiche, wunderbare Stunden hat der Schwarzwaldverein den Kindern vermittelt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein