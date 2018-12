von Gernot Suttheimer

"Musik macht mir Spaß. Damit kann man Stress abbauen", sagt der zehnjährige Elias, jüngster Spross der musikalischen Familie Scheu aus Kommingen. "Musik spielen erzeugt gute Laune und bereitet Freude. Ich genieße die Freiheit, etwas zu machen, was ich gerne will," ergänzt sein großer Bruder Hannes. Daniela Maier-Scheu und ihr Mann Martin Scheu vom "Hinter Eichhof" in der Nähe von Kommingen sind stolz auf ihre vier Söhne. Alle spielen zusammen mit den Eltern beim Musikverein Kommingen aktiv Musik. Hannes ist 18 Jahre und spielt Saxophon, er hat sogar eine Blasmusikmeldodie als Klingenton auf seinem Handy. Der fünzehnjährige Jannis ist begeisterter Schlagzeuger. Der zwölfjährige Niklas bläst Posaune und Elias hat sich der Trompete verschrieben. Die beiden großen Jungs haben das silberne Leistungsabzeichen mit Bravour bestanden, die beiden jüngeren Brüder bereits Bronze erreicht. "Ich hoffe, dass sie weitermachen", meint die Mutter, die wie der Vater die Klarinette bläst. "Niklas spielt, weil es Spaß macht und, wenn man es kann, es sich schön anhört", erklärt er.

Jannis hat das Schlagzeug vom inzwischen verstorbenen Opa Heinz Maier geerbt. Es füllt fast sein ganzes Zimmer aus. Bei Konzerten des Musikvereins ist er, wie die ganze übrige Familie, eine wichtige Stütze. Weihnachten spielt bei dieser musikalischen Familie natürlich eine große Rolle. Hannes musiziert mit anderen Bläsern am heutigen Heiligen Abend in der Alt-Katholischen Johanneskirche in Kommingen. Zusammen mit Niklas spielt er beim "Bläserhuufe" des Musikvereins Riedöschingen mit. Auch beim Treffen am ersten Weihnachtsfeiertag in Kommingen sind Familienmitglieder aktiv dabei. "Am Heiligen Abend wird bei uns natürlich auch musiziert", sagt Vater Martin. Er ist seit über 40 Jahren beim Musikverein Kommingen aktiv und war auch einige Jahre Beisitzer. Der Bruder Georg spielt auch in der Komminger Kapelle. Deren Vater Siegfried gehört zu den Gründungsmitgliedern des Musikvereins.

Thomas Schöndienst, der sich beim Blasmusikverband engagiert, ist ein Cousin von Martin Scheu. Während der gerne Polkas hört und spielt, ist seine Frau der modernen Blasmusik zugeneigt. Sie arbeitet in der Buchbergarche als Pädagogin. "Beim Musizieren harmonieren unsere vier Jungs miteinander", schmunzelt sie vielsagend. Für Martin Scheu als selbständiger Landwirt, er ist Herr über 600 Schweine, ist es manchmal nicht einfach, rechtzeitig zum freitäglichen Probenbeginn zu erscheinen. Alle Jungs sind bei der Freiwilligen FeuerwehrKommingen aktiv. "Die machen das alles freiwillig, denn Zwang gibt es bei uns nicht", betont die Mutter. Hannes besucht das agrarwissenschaftliche Gymnasium in Radolfzell, seine drei Brüder die Realschule in Blumberg. Im Januar geht es dann wieder mit dem Musizieren im Musikverein los. Es wäre schön, wenn wir noch einen zweiten Schlagzeuger finden würden, meinte Martin Scheu.