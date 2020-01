Da traten „Wilde Hunde“ gegen „Grandiose Hockeykinder“ an, „Acht Torjäger“ gegen „Wilde Wölfe“ oder „ Wild Wings “ gegen „Wild Winners“. Nach dem Aufwärmen stellte jedes Team seine Geschicklichkeit mit Ball und Schläger beim Hindernisparcours und Torschießen unter Beweis. Dann ging es in den Mannschaftsspielen um weitere wertvolle Punkte. Für die Auswertung des Turniersieges spielten ja auch Fairplay und das Verhalten am Spielfeldrand untereinander und gegenüber den gegnerischen Mannschaften eine Rolle, sodass schließlich die „Wild Wings“ als Sieger geehrt werden konnten.