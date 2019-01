von Bernhrad Lutz

Blumberg – An Silvester, zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Achdorfer Straße 30 ein Fahrrad gestohlen und später zerstört an der Realschule im Ort abgestellt, teilte die Polizei mit. Das Fahrrad hatte noch einen Wert von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg entgegen, Telefon 07702/41066.