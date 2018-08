von Hans Herrmann

Riedöschingen (hhr/blu) Sein Mandat im Gemeinderat gab er aus beruflichen Gründen auf, nun hat Thomas Pfeiffer doch wieder ein Ehrenamt. Der leidenschaftliche Fußballer trainiert die Fußballdamen des FC Riedöschingen, die in der Bezirksliga spielen, und bei denen seine Tochter Svenja mitkickt. Unterstützt wird er von Karina Schorpp und Daniela Huber. Sie lösen Georg Keller nach drei Jahren ab.

Für den ehemaligen Lokalpolitiker Thomas Pfeiffer ist dieses Terrain vollkommenes Neuland. Der AH-Obmann und Physiotherapeut der ersten Mannschaft des TuS Blumberg ist für den Fußball aber schon viele Jahre im Einsatz. "Als aktueller Meister wollen wir natürlich wieder vorne mit spielen," zeigten sich die drei optimistisch. Allerdings wurden die beiden ehemaligen Bezirksligen in nun eine Klasse mit insgesamt 14 Mannschaften zusammen geschlossen. Die Konkurrenz ist wesentlich stärker geworden

Dem jungen FC Kader mit insgesamt 18 Spielerinnen ist wieder eine gute Runde zu zutrauen. Allerdings fehlen mit Torjägerin Katja Fetz und Mittelfeldspielerinn Lena Alt noch zwei langzeitverletzte Leistungsträger. Der Kader blieb sonst aber, mit Sarah Mink rückt aus dem eigenem Nachwuchs ein weiteres Talent nach. Die beiden Co-Trainerinnen sind als ehemaliger Spielerinnen mit der Mannschaft bestens vertraut. Karina Schorpp spielte fast 20 Jahre aktiv und Daniela Huber, die nach der letzten Meisterschaft ihre Karriere beendete, brachte es auf 15 Jahre.

"Wir freuen uns auf einen gesunden Konkurrenzkampf und wollen uns nach vorne entwickeln," sehen die Verantwortlichen in dem Damenteam viel Potential. "Es gilt die Mannschaft im Kollektiv zu einer kompakten Einheit zu formen," freut sich der neue Chefcoach Thomas Pfeiffer auf die reizvolle Aufgabe. Durch seine Tochter Svenja, die seit einigen Jahren das FC-Dress trägt, kennt er die Mannschaft gut und verfolgte bereits zahlreiche Spiele. Montags um 19.30 sowie donnerstags um 19 Uhr finden die Übungseinheiten statt. Neben dem Test gegen den FC Weizen am 1. September sind weitere Vorbereitungsspiele geplant. Gegen den vergangenen Vizemeister TuS Bonndorf findet am 8. September Zuhause das erste Punktspiel statt.

Die Heimspiele finden immer samstags um 18 Uhr auf dem Riedöschinger Rasen statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein