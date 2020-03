von Gernot Suttheimer

Am Ende des ersten Passionsgottesdienstes der beginnenden Fastenzeit fielen in der gut besuchten evangelischen Stadtkirche in Blumberg am Sonntag Abschied und Neubeginn zusammen.

Die Pfarrerin Gabriele Remane verabschiedete offiziell Jenny Diffring, die zehn Jahre in der Kindestagesstätte (Kita) Blumberg-Arche als Erzieherin wirkte. Zusammen mit Dorothea Biller, die weiter in der Arche arbeitet, leitete sie seit November 2019 die Tagesstätte kommissarisch. Sie war unter dem Namen „Obertiger“ bekannt und beliebt und Ansprechpartnerin für die Grundschule. Beim Abschiedslied „Halte zu mir guter Gott“ sangen auch einige Kinder mit. Beim Abschiednehmen flossen bei den Erzieherinnen einige Tränen.

Als neue Leiterin hieß Remane die Erzieherin Andrea Lienhard willkommen. Sie tritt die Nachfolge von Corinna Speck an, welche die Kita 20 Jahre lang leitete. Die neue Leiterin arbeitete als Erzieherin in Trossingen, wo sie auch wohnt. Sie freue sich auf die neue Tätigkeit, sagte sie. Sie sei für alle Themengebiete offen.

Auf die neue Wirkungsstätte bereitete sich Andrea Lienhard sehr gut vor, besuchte sie doch einen Leitungskurs. Nach der Stellenausschreibung wurde sie vom Kirchengemeinderat für diese verantwortungsvolle Tätigkeit ausgewählt. 20 Jahre will und kann sie allerdings nicht bleiben, denn dazwischen steht der Eintritt in den Ruhestand. Pfarrerin Remane überreichte ihr eine Lutherbibel. Auch für sie war ein spezielles Begrüßungslied ausgewählt worden. Nach dem Segen hatten die Kirchenbesucher Gelegenheit, die neue Tagesstättenleiterin kennen zu lernen. Heute geht es dann für sie offiziell los.