von Reiner Baltzer

Mit der zweiten Auflage des Gänselieselfestes nach der Errichtung des Narrenbrunnens haben die Blumberger Narren einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur an Fasnacht gemeinsam etwas auf die Beine stellen können. Auch in diesem Jahr fanden der Blumberger Narrenverein und die Zünfte Burghexen, Buchbergtrolle, Riedwächter, Doggererzteufel und Stadthexen zusammen, um ihr Fest am Narrenbrunnen zu feiern.

Zwei, die auch jenseits der närrischen Jahreszeit gut miteinander können: Blumbergs Bürgermeister Markus Keller (links) und Narrenpräsident Marc Lengsfeld. | Bild: Reiner Baltzer

„Zwei Zünfte haben uns leider eine Absage in diesem Jahr erteilt“, bedauerte Narrenpräsident Marc Lengsfeld. Sie seien aber durchaus bereit, auch künftig mit der arrengesellschaft zusammenzuarbeiten, ergänzte er. Diesmal haben die Organisatoren das Fest auf den Platz rund um den Narrenbrunnen durchgeführt. Durch die Platzverkleinerung sollte eine heimelige Atmosphäre geschaffen geschaffen werden, was den Verantwortlichen auch gelungen ist.

Julian, ein Wanderer aus Offenburg mit großem Hunger, lässt sich von Andrea Sauter bewirten. | Bild: Reiner Baltzer

Die Veranstalter haben sich einige Holzhütten vom Bauhof ausgeliehen, wo die Getränke- und Essensangebote angepriesen wurden. Die zahlreichen Gäste, im Laufe des Tages und Abends wurden es immer mehr, fühlten sich bei den Narren sichtlich wohl. Die Grillmeister Andrea Sauter und Mirko Theel hatten alle Hände voll zu tun. Die leckeren Grillwürste und Steaks waren gefragt. Ständig belagert wurde auch die Pils-Bar, in der sich Diana Glatz, Viola Ivankovic und Reyes Feria Moreno nützlich machten. An den Biertischen fanden sich neben den vielen Narren auch sonstige Bewohner Blumbergs ein. Bei den Gesprächen ging es auch um die erfolgreichen und weniger erfolgreichen Wahlen am letzten Sonntag. Außerdem nutzten Wanderer aus den verschiedensten Regionen die Gelegenheit, sich bei den Narren zu stärken und den Durst zu löschen. Unter den Gästen befanden sich außerdem Bürgermeister Markus Keller und seine Frau Ruth sowie zahlreiche Kommunalpolitiker.

Da besucht man doch gerne die Pils-Bar: Diana Glatz, Viola Ivankovic und Reyes Feria Moreno von der Bewirtungs-Mannschaft. | Bild: Reiner Baltzer

Das Fest wurde zu einer gemütlichen Angelegenheit in einer wohltuenden Atmosphäre. Für Marc Lengsfeld und seine Narrenfreunde steht jetzt schon fest: Im nächsten Jahr wird das nächste Narrenfest am Gänseliesel gefeiert.