Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Peter Mess ist durchaus ein bisschen stolz. Zum ersten Mal, so erklärt er, hätten sie für die Wahl des Ortschaftsrats eine Liste aufgestellt. Für Achdorf ist das etwas Besonderes. Als einziger der acht Stadtteile besteht Achdorf aus fünf Ortsteilen: Achdorf selbst, Aselfingen und Überachen sowie Eschach und Opferdingen. Der Ortschaftsrat hat sechs Sitze, davon entfallen zwei Sitze auf Achdorf als größten Ort und jeweils ein Sitz auf die anderen vier Ortschaften.

Die Kandidaten

Für den Ort Achdorf kandidieren Kuno Maurer (62, Maurermeister), der sich schon seit sieben Jahren im Ortschaftsrat engagiert, Steffen Furtwängler (21, Student Maschinenbau und Mechatronik) sowie Michael Siedle (36, Zimmermann). Furtwängler und Siedle treten zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl an.

Für Aselfingen kandidiert der amtierende Ortsvorsteher Hans-Peter Mess, für Eschach kandidiert Ulrike Mogel-Link, seit zehn Jahren im Ortschaftsrat, und für Opferdingen tritt Edgar Blessing wieder an, mit 20 Jahren im Gremium das dienstälteste Mitglied im Ortschaftsrat.

In Überachen kein Kandidat

Für Überachen gelang es trotz intensiver Suche nicht, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Liste zu gewinnen. Doch auch Überachen wird im künftigen Ortschaftsrat vertreten sein. Ortschaftsrat aus Überachen werden diejenige Frau oder derjenige Mann aus diesem Ort, die oder der bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten. Der bisherige Ortschaftsrat aus Überachen, Gerhard Auer, hört nach 15 Jahren im Gremium auf und tritt nicht wieder an.

Mit der Liste wollen die amtierenden Ortschaftsräte um Ortsvorsteher Hans-Peter Mess vor allem den Wildwuchs eindämmen. "In der Vergangenheit hatten wir bei der Ortschaftsratwahl bis zu 70 Namen auf den Wahlzetteln", schildert Hans-Peter Mess, "zum Teil waren es sogar Fantasienamen", ergänzt sein Kollege Gerhard Auer. Für die Mitglieder des Wahlausschusses bedeutet dies einen großen Aufwand, müssen sie doch bei jedem angegebenen Namen prüfen, ob er im jeweiligen Ortsteil wohnt und wählbar ist.

Mit Freude erfüllt den Achdorfer Ortsvorsteher auch die Situation bei der Gemeinderatswahl. Zum ersten Mal seit Jahren bewerben sich in Achdorf wieder mehrere Männer und Frauen für den Sitz im Blumberger Gemeinderat. Neben dem bisherigen Amtsinhaber Edgar Blessing von der Freien Liste, treten für die Freie Liste auch Denise Schubert-Mrohs an sowie für die FDP Ulrike Mogel-Link, die schon im Ortschaftsrat ist, und Maximiliane Arican an.