von SK

Elias Greitmann erblickte als erstes Kind des neuen Jahres im Landkreis Konstanz am 1. Januar um 1.46 Uhr im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen das Licht der Welt. Für die stolzen Eltern, Snezana Stanojevic und Frank Greitmann aus dem kleinen Blumberger Ortsteil Randen ist es ihr erstes Kind. Ursprünglich hätte der neue Erdenbürger ein Weihnachtsgeschenk werden sollen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums, denn der errechnete Geburtstermin lag am 22. Dezember. Doch Elias ließ sich Zeit und wurde so ein Neujahrskind. Im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen wurden voriges Jahr 1649 Kinder entbunden, darunter 112 Zwillings- und sechs Drillingskinder. Neben der steigenden Geburtenzahl beobachtet Stationsleiterin Karin Weihe auch ein größer werdendes Einzugsgebiet bis nach Überlingen. Auch von Schaffhausen und Zürich reisen Eltern an. Snezana Stanojevic lobte die Betreuung im Klinikum Singen.