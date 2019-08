Im Gewerbegebiet Vogelherd in Blumberg-Zollhaus eröffnet am Samstag, 3. August, das E-Bike Center Süd. Das Ehepaar Helga und Jürgen Wazian, das 2004 schon erfolgreich die Firma Koinet gegründet hat, will damit seinen Söhnen Tom und Nico Wazian die berufliche Zukunft sichern.

Tom wird sich um das Marketing und den Vertrieb kümmern, der gelernte Industriemechaniker Nico Wazian um den Service. Zur Eröffnung heute ab 9 Uhr kommt auch ein Truck mit Show-Bikes, jede Stunde gibt es eine geführte Ausfahrt. Jürgen und Helga Wazian waren vor Koinet schon 13 Jahre im Radsport tätig.

Hoffen auf Firmen für Jobräder

Mit den E-Bikes wollen sie auch Firmen in Blumberg für Jobräder interessieren.