von Hansi Herrmann

Mit einem vollem Haus sowie großartiger Stimmung feierte der TuS Blumberg am Samstag im Clubhaus „Sport Restaurant„ seinen Jahresabschluss. Zuvor traf sich die Jugendabteilung zu ihrer gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Eichbergsporthalle.

Blumberg Fußball-Spektakel in der Eichberghalle Das könnte Sie auch interessieren

Rund 200 Gäste konnte TuS-Jugendleiter Marcus Reifenstahl zur Weihnachtsfeier begrüßen. Die über einhundert Nachwuchskicker tobten sich bis zum späten Nachmittag in der Halle aus. „Mit den Herbstmeisterschaften der B-Jugend und den E1 Junioren sind wir sportlich auf einem guten Weg. Vor allem der Zusammenhalt wird in allen Mannschaften mit rund 130 Nachwuchskickern groß geschrieben,“ so Reifenstahl, der eine positive Entwicklung feststellte.

Blumberg Blumberger Eichbergcup endet mit Turnier der F-Junioren Das könnte Sie auch interessieren

Am Abend schlugen dann die Wogen bei der Abschlussfeier der Aktiven im TuS Clubhaus hoch. In seinem Jahresrückblick zog der Vorsitzende Marco Hörenz ein erfreuliches Fazit: „Sportlich sind wir mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft der zweiten Mannschaft sowie Rang zwei der TuS Ersten auf einem guten Weg. Aber auch unsere eigenen Events mit dem Volleyballturnier oder der großen Präsenz am Street-Art-Festival liefen ganz hervorragend.“ Dazu erreiche das Hallenturnier mit dem wieder aktivierten Uhlsport-Cup am 19. Januar mit einem großen Teilnehmerfeld eine neue Dimension. Ganz hervorragend seien auch die Renovierungsarbeiten im Clubhaus gelaufen. Hier hätten sich Robert Damm, Lothar Kullmann sowie Pächter Hansi Lange und seine rechte Hand Natalie Ziegler und wie viele Helfer mit vorbildlichem Einsatz eingebracht.

Blumberg Fußballvereine auf Erfolgskurs Das könnte Sie auch interessieren

Auch die sportliche Leitung mit Andreas Prentki und Trainer Frank Berrer verkündete positive Nachrichten. Desweiteren sorgte eine Vertretung der aktiven Spieler mit etwas unüblichen Präsenten für weitere Stimmung. Mit dem Besuch des Nikolauses wird beim TuS Blumberg mit mahnenden Worten eine alte Tradition gepflegt. Als dann Marco Hörenz, Frank Berrer und Andreas Kuntz mit dem neuen Blumberger Radiosender musikalisch überzeugten, gab es bis in die Morgenstunden mit DJ „Stulle“ kein Halten mehr.