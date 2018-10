von SK

Für den Erntedankgottesdienst hatten die Kinder der Trachtengruppe Hondingen die Kirche St. Martin festlich geschmückt. Mit einem kleinen Apfelbaum, Gemüse und Früchten aus Garten und Feld entstand war ein schönes Erntebild entstanden. Zum Gottesdienst am Sonntag zogen die Kinder dann zusammen mit der Landjugend in die Kirche ein. Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte die Messe, die von den Kindern gestaltet und umrahmt wurde. Zur Lesung erzählte die Kirchenmaus Amalie, wie aus einem kleinen Apfelkern ein großer Baum wird, der Früchte trägt. Nach dem Gottesdienst verteilten die Kinder an alle Besucher Äpfel als Erinnerung. Vor der Kirche war der Erntedankwagen der Landjugend aufgestellt. Bild: Malena Schwenk

