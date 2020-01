von Reiner Baltzer

In relativ guter geistiger und körperlicher Verfassung feiert Erich Schüle in Fützen heute seinen 90. Geburtstag. Der Ruheständler, der sich in seinem Dorf, wo er auch geboren ist, unter anderem als Dorfchronist verdient gemacht hat, wollte es nach seinem runden Geburtstag vor zehn Jahren ruhiger angehen lassen.

Blumberg Die Großhandlung Wehinger in Fützen belieferte alle Lebensmittelgeschäfte in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

So ganz gelungen ist es dem Mann der vielen Ehrenämter bisher noch nicht. Im neuen Jahrzehnt beginnt für ihn die zweite Stufe für ein Rückfahren der Aufgaben. Seine Ehefrau bedürfe seiner vermehrten Aufmerksamkeit und Pflege, womit er sich ganz dieser Aufgabe widmen müsse, sagt er.

Fützen Erich Schüle aus Fützen feiert seinen 90. Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Erich Schüle, der weit über die Grenzen seines Heimatdorfes Fützen bekannt ist, wurde als Sohn des Posthalters Leo Schüle und dessen Ehefrau Salomena in Fützen geboren. Zusammen mit zwei Geschwistern wuchs er in seinem Heimatort auf. Nach dem Besuch der Volksschule ging er in die Lehre beim Lebensmittelgroßhändler Wehinger. Dort erlernte er den Beruf des Großhandelskaufmanns. Von 1947 bis 1968 blieb er diesem Unternehmen treu.

Wechsel zu Okle

Danach wechselte er zur Großhandelszentrale Okle nach Singen, wo er es bis zum Prokuristen brachte. 1955 heiratete er Anna-Maria Metzger aus Aasen. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Inzwischen darf er sich über drei Enkelinnen freuen.

Fützen Die St. Vitusgemeinde Fützen feiert ihren Namensheiligen und Fronleichnam Das könnte Sie auch interessieren

Trotz großer beruflicher Anspannung engagierte sich Schüle seit frühester Jugend in seiner Kirchengemeinde St. Vitus: als Ministrant und Vizemesner, viele Jahre war er Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Fast 40 Jahre gehörte er dem Gremium an und hatte in dieser Zeit große Aufgaben zu bewältigen. Vor mehr als 25 Jahren ging der Jubilar in den Ruhestand – vielmehr in den Unruhestand, da er sich auf vielen Gebieten noch engagierte.

Fützen Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms als Mundschenk bei den Senioren Das könnte Sie auch interessieren

Einen Namen hat sich Erich Schüle als Ortschronist und Berichterstatter für den SÜDKURIER gemacht. Bis jetzt hat das „Geburtstagskind“ immer noch über das Dorfgeschehen berichtet. Mit Schreibstift und Kamera unterwegs zu sein, war ihm eine große Freude und ein großes Anliegen. So verfügt er derzeit über 2000 Dias, die die Ereignisse in Fützen im Laufe der Jahrzehnte wiederspiegeln. Ihm sei es leider nicht mehr vergönnt gewesen, die Ortschronik Fützens von Paul Willimski auf den neuesten Stand zu bringen, erklärt Schüle mit Bedauern. Einem künftigen Schreiber würde er aber sein Wissen gerne zur Verfügung stellen.

Epfenhofen Eltern verabschieden Erzieherin des Kindergartens Epfenhofen Das könnte Sie auch interessieren

Sein Freund Udo Reichmann hat den Jubilar vor 15 Jahren in einer Laudatio als quicklebendigen, kreativen Menschen, der sich selten in einer stillen Ecke wohlfühlt, dargestellt. Damit hat er vielen aus dem Herzen gesprochen. Heute hat Schüle nun zu einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen ins Landfrauenheim eingeladen. Eine etwas größere Familienfeier werde es dann im Frühjahr geben.