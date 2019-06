von Reiner Baltzer

Die Blumberger Schluchtensteig-Etappe wird immer häufiger zum Ziel von Jakobus-Pilgern aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Die Wege durch die wild-romantische Wutachschlucht gelten als Zubringer zum regulären Jakobsweg. Viele der Wanderer, die noch einen weiten Weg vor sich haben, nutzen das Tibet-Haus von Lutz und Ritva Gallinowski in Achdorf zur Rast.

Mitglieder des Löffinger Schwarzwaldvereins genießen die Gastfreundschaft im Tibet-Haus Garten des Ehepaares Gallinowski. | Bild: Reiner Baltzer

Dort können die Wanderfreunde die gastliche Stätte aufsuchen, sich ausruhen und erfrischen. Gern lauschen dann die Naturfliebhaber den Erzählungen des 75-jährigen Lutz Gallinowski über seine Expeditionen nach Tibet, wo ihm derzeit von den chinesischen Behörden die Erlaubnis zum Betreten des Himalaja-Staates untersagt wurde. Außerdem berichtet Gallinowski über das Leiden des tibetischen Volkes, für das er sich seit Jahrzehnten engagiert.

Schon 300 Gäste in diesem Jahr

Am 31. März diesen Jahres haben die Gallinowskis die Wandersaison eröffnet. Seither haben weit mehr als 300 Wanderer das Tibet-Haus aufgesucht, um sich dort zu erholen. Etwa 100 Wanderfreunde trugen sich seither in das dort ausgelegte Gästebuch ein. Ihre Freude über die gastliche Stätte brachten die Menschen von der Waterkant im Norden bis Garmisch im äußersten Süden und aus den neuen Bundesländern mit ihren Eintragungen ins Gästebuch zum Ausdruck. So waren es dieser Tage Bruno und Kati, ein junges Ehepaar aus der Uckermark, das mit der Schluchtensteig-Wanderung über sieben Tage in Blumberg begonnen hat, und die Gastfreundschaft von Lutz Gallinowski genießen konnten. Groß war ihr Interesse am Werdegang des Tibet-Hauses, und dankbar waren sie für die Erfrischungen, die ihnen angeboten wurden.

Motto des heiligen Benedikts

Dazu passt dann auch die Regel des heiligen Benedikts „Der Gast soll mit aller Menschlichkeit aufgenommen werden“, das Motto des Ehepaares Gallinowski. Stephan und Anna aus Bamberg werden in den nächsten fünf Tagen Stationen des Schluchtensteig-Wanderwegs abwandern. Die beiden jungen Menschen hatten die Wahl zwischen einer Wandertour in Schottland oder im Schwarzwald. Freude bereiteten die Mitglieder vom Schwarzwald-Verein Löffingen der Famlie Gallinowski mit ihrem Besuch im Tibet-Haus. Die Gruppe befand sich auf der sogenannten Schinkenwanderung mit Lunchpaket und Brettle des Unternehmens Schwarzwaldhof, um diese Köstlichkeiten des Schinkenherstellers im Tibet-Haus zu verspeisen. Mit den Spenden der Wanderer und Pilger wird Lutz Gallinowski noch in diesem Jahr den Himalaja-Staat Nepal besuchen, um die Geldspenden bedürftigen tibetischen Familien zu überbringen

