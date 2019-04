von SK

Blumberg (blu) Die neu gegründete Jugendgruppe der Leichtathleten des TSC Blumberg hatte ihre ersten Wettkämpfe.

Der Blumberger Grundschüler Jan Meilhammer wurde in seiner Altersklasse Zehnter. Bild: Robert Eichler | Bild: Robert Eichler

Bei der VR-Talentiade für Grundschüler des TV Engen zusammen mit den Volksbanken/Reifeisenbanken gingen von fast 100 Schülern erstmals zwei Jugendliche aus Blumberg an den Start. Unter der Betreuung ihres Trainers Clemens Bohrer waren dies die 10-jährigen Angelina Lang und Jan Meilhammer.

Alle mussten einen Vier-Kampf mit Hürdenlauf, Sprint, Wurf und Weitsprung absolvieren. Neben viel Spaß erhielten die beiden auch noch überraschend gute Ergebnisse, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Jan wurde Zehnter in seiner Altersklasse und Angelina wurde Siebte in ihrer Altersklasse.