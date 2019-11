von Gernot Suttheimer

Epfenhofen – Der gewünschte Radweg von Epfenhofen nach Blumberg bleibt ein Dauerbrenner. Das erklärte Ortsvorsteher Daniel Hallaj bei den Mittelanmeldungen für den städtischen Haushalt auf der gut besuchten öffentlich Sitzung am Montag im Bürgerhaus Biesental. Auf der Liste stehen der Planungsentwurf für das Hochwasserrückhaltebecken am Kommenbach, außerdem der Verbindungsweg Epfenhofen-Fützen. Die Bürger hätten gerne einen Gehweg im Unterdorf im Bereich der „Linde“. Die Steighütte soll ein Solarpanel erhalten. Der Querbalken am Grill muss ersetzt werden. Der Dorfplatz soll durch zwei Sitzgelegenheiten neu gestaltet werden.

Ortschaftsrat Adolf Leingruber wird für 30 Jahre Ehrenamt geehrt. Bild: Gernot Suttheimer

Die Vertreter der örtlichen Vereine und der Kirchengemeinde verabschiedeten Markus Rösch. Er war 25 Jahre im Ortschaftsrat. Als sein Vorgänger Rudolf Fluck 2011 Bürgermeister in Irndorf wurde, rückte Rösch als Stellvertreter nach. Nach der Kommunalwahl 2014 wurde er dann zum Ortvorsteher gewählt. Bei der Kommunalwahl 2019 trat er nicht mehr an. Rösch habe in seiner Amtszeit viel bewegt, sagte sein Nachfolger Daniel Hallaj. Darunter fiel unter anderem der Glasfaseranschluss.

Als Abschiedsgeschenk übergaben sie eine Sitzbank aus Holz. Das solle aber nicht bedeuten, dass sich Rösch aufs Altenteil zurückziehen soll. Ihm habe die Arbeit immer viel Freude gemacht, versicherte der Ruheständler. Ganz zur Ruhe setzten wolle er sich nicht, versprach er. Der Ehefrau Brigitte Rösch überreichte Hallaj einen Blumenstrauß.

Eine besondere Ehrung erhielt Landwirt Adolf Leingruber. Er ist jetzt 30 Jahre ehrenamtlicher Ortschaftsrat und dazu ein sehr engagierter, sagt Daniel Hallaj. Er wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Brillanten geehrt sowie mit der Urkunde und Ehrenzeichen der Stadt Blumberg. Im Neubaugebiet sind fünf Grundstücke verkauft, gab Hallaj bekannt. Private Nutzer, die das Bürgerhaus buchen, müssen jetzt im Voraus eine Kaution hinterlegen. Adolf Leingruber verwies auf den Sanierungsbedarf an der Friedhofskapelle. Horst Kammerer regte an, die Geschwindigkeit im Stadtweg auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen.

