von SK

Blumberg erhält erneut Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes, teilte der Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf am Donnerstag mit. Für zwei Wohnprojekte in Hondingen mit Investitionen von 427 211 Euro fließen 29 960 Euro, ebenfalls für zwei Wohnvorhaben in Kommingen mit 332 835 Euro Investitionen fließen 67 400 Euro, und für drei Wohnvorhaben in Nordhalden mit 813 690 Euro fließen 78 460 Euro. Der größte Zuschussbetrag mit 92 000 Euro geht nach Riedböhringen für einen neuen Gewerbebetrieb, der sich dort mit einer Investition von 920 051 Euro ansiedeln will, sagte Bürgermeister Markus Keller.