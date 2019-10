Der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte Buchberg-Arche in Blumberg kann sich freuen. Der Gemeinderat ging auf das Anliegen der Eltern in einem Punkt ein und beschloss mehrheitlich verlängerte Öffnungszeiten von 7.30 bis 14 Uhr, was die Eltern in einem Brief an die Stadt und Pfarrerin Gabriele Remane gefordert hatten, weil Öffnungszeiten bis 13.30 Uhr oft nicht mehr ausreichen würden, um das Modell Familie und Beruf vereinbaren zu können. Die von den Eltern ebenfalls gewünschte Reduzierung der Schließtage wurde nicht beschlossen, sie bleiben wie bisher. Die Ganztagszeiten bleiben wie bisher von 7.30 bis 15.30 Uhr und bis 16.30 Uhr.

Blumberg Stadt Blumberg übernimmt Kirchengebäude Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig bleibt in der Buchberg-Arche auch noch die verlängerte Öffnungszeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, wie sie zum Beispiel im städtischen Sophie-Scholl-Kindergarten und in der städtischen Kindertagesstätte „Stadtzwerge“ üblich ist, so die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz. Die Verwaltung hatte favorisiert, die verlängerten Öffnungszeiten wie bisher beizubehalten. Sie hätten damit gute Erfahrungen gemacht. Mit der dann doch beschlossenen Variante „öffnen wir Tür und Tor“ für andere Einrichtungen, hatte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy vor der Abstimmung erklärt.

Präzedenzfall für andere Einrichtungen

Hintergrund für die Empfehlung der Verwaltung für die bisherigen Zeiten war, dass längere Öffnungszeiten auch mehr Personal für die ganze Gruppe bedeuteten, dass aber nur diejenigen Eltern, die ihr Kind bis 14 Uhr dort ließen, die halbe Stunde bezahlen müssten, wodurch für die Stadt ein zusätzlicher Deckungsbedarf entstehe, erklärte Daniela Götz auf Nachfrage.