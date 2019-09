Blumberg vor 3 Stunden

Einschulungsfeier für die Erstklässler an der Eichbergschule

Für 53 Blumberger Jungen und Mädchen war gestern ein aufregender Tag: Sie durften erstmals in die Schule gehen. Deshalb herrschte in der Eichbergsporthalle am frühen Nachmittag eine fröhliche Stimmung.