von Reiner Baltzer

Mütter, Väter, Großeltern, Paten und Verwandte der Schulanfänger aus Fützen und Epfenhofen waren begeistert über den freundlichen Empfang ihrer Kinder vor dem Rathaus und in den Schulräumen. Acht Erstklässler wurden von Rektorin Angelika Sitte, Klassenlehrerin Regina Meder und der Pädagogin Karin Ahlbrecht an ihrer künftigen Wirkungsstätte sehr herzlich begrüßt. Die beiden Lehrerinnen hatten ein kleines Programm vorbereitet, das die Kinder aus den Klassen zwei, drei und vier gekonnt vorführten. Mit Gesang und viel Bewegung unterhielten die Mädchen und Buben die vielen Gäste und die künftigen Schulkameraden. Anwesend war auch der ehemalige Rektor der Fützener Grundschule, Michael Müller, der sich über den großartigen Besuch der Veranstaltung freute. Im Bedarfsfall will Müller auch weiterhin als Lehrer zur Verfügung stehen. Nach dem Programm ging es in den künftigen Klassenraum, wo die Kinder in ihrer ersten Schulstunde von der Klassenlehrerin über das Leben in der Schule informiert wurden. Die Erstklässler, hinter den großen Schultüten kaum zu erkennen, waren gespannt, was die Zukunft mit ihnen vor hat. Derweil wurden die Gäste von den Viertklässlern und deren Kinder bestens mit leckeren Kuchen, Kaffee verwöhnt. In der Schule werden derzeit 27 Kinder von drei Lehrerinnen unterrichtet.