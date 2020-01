Das Siegel „Attraktiver Arbeitgeber“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg haben sie schon seit zwei Jahren, nun hat das Unternehmen aus Blumberg bestätigt, dass es weiterhin zu den besten in der Region gehört: die Metz-Connect-Gruppe konnte bei der erneuten Auditierung mit guten Ergebnissen glänzen, teilt die IHK in einer Pressemitteilung mit.

Ausruhen auf den Ergebnissen von 2017? Das sei für die Geschäftsführer Jochen und Christian Metz nie in Frage gekommen. Damals hatten sie nach der Auditierung, die die IHK deutschlandweit einmalig durchführt und bei der sowohl die Firma als auch das Umfeld anhand zahlreicher Aspekte untersucht wird, bereits das bronzene Siegel erhalten. „Ausruhen kommt für uns deshalb nicht in Frage, weil wir unsere Strukturen weiter wachsen lassen müssen“, betont Jochen Metz. Doch: Mit dem bisher erreichten zeige sich das mittelständische Unternehmen mehr als zufrieden. „Wir können stolz auf das sein, was wir machen – und es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Denn die Firma mit fast 650 Mitarbeitern hat sich bei der Re-Auditierung der IHK nochmals verbessert und schrammte nur knapp am silbernen Siegel vorbei. „Sie sind eine der besten Firmen in der Region“, ordnet IHK-Auditor Hugo Frey bei der Siegelübergabe im Führungskreis die hervorragenden Ergebnisse der Metz Connect Gruppe ein.

Durchfallquote bei Auditierung liegt bei 40 Prozent



Er betont, dass das Unternehmen „einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist“ – denn die Kriterien, an denen sich Firmen aus ganz Deutschland bereits haben messen lassen, sind streng, die Durchfallquote mit 40 Prozent entsprechend hoch. Die Grundlage bildet hierbei die Mitarbeiterbefragung, die nach Angaben der IHK 70 Prozent der Bewertung ausmacht. Frey: „Das zeigt, dass Sie Ihre Mitarbeiter gut behandeln.“

Auch deshalb sieht IHK-Bereichsleiterin Martina Furtwängler den Erfolg das Siegel als gemeinsame Leistung, „genauso wie der Erfolg des Unternehmens“. Jeder sei ein Teil des Getriebes und jeder Mitarbeiter müsse sich vergegenwärtigen, dass das was er leiste, einen großen Wert habe.

In ihren Augen sind solche Unternehmen wie Metz außerdem die „beste Heimat für Arbeitnehmer“. Warum? „Hier geht es nicht anonym zu und die Geschäftsführung ist darauf bedacht, dass das Unternehmen bestehen bleibt.“ Deshalb sei der Mittelstand aus seiner Sicht der Garant dafür, „dass es uns in der Region so gut geht“.

Geschäftsführung sah noch Potenzial nach oben

Dass dieser Erfolg kein Selbstläufer ist, darüber sind sich die Verantwortlichen bei Metz Connect im Klaren. Denn direkt nach der ersten Auditierung im Jahr 2017 habe man an verschiedenen Stellschrauben gedreht und so für Verbesserung und damit eine höhere Zufriedenheit bei der Belegschaft gesorgt. Dank des ausführlichen Berichts von IHK-Auditor Hugo Frey habe die Geschäftsführung gewusst, wo noch Potenzial nach oben ist. Im Blick hat man deshalb auch die Führungskräfteentwicklung, um das ohnehin gute Miteinander noch weiter zu forcieren.



Grundsätzlich sei es jedoch wichtig, die verschiedenen Handlungsfelder, die die IHK untersucht hatte, nicht einzeln zu betrachten. „Hier gibt es einige Wechselwirkungen – aber es ist gut, dass wir einen Indikator haben, welche Punkte man noch angehen kann“, so Christian Metz. Ausruhen kommt deshalb für das Team von Metz Connect auch für die Zukunft nicht in Frage. Denn Jochen und Christian Metz sowie die gesamte Belegschaft möchten das Unternehmen weiter voranbringen und auch künftig als einer der attraktivsten in der Region gelten.