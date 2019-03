286 000 Gäste pilgerten in diesem Jahr zur Leipziger Buchmesse und dem dazugehörigen Festival "Leipzig liest", wie der Veranstalter am Ende des mehrtägigen Buchstaben-Spektakels sagte. 2547 Aussteller aus 46 Ländern präsentierten dabei Neuheiten rund ums Buch. Mittendrin auch 30 Mädchen und Jungen der Blumberger Realschule mit ihrem Betreuer-Team. Die Gruppe war auf einer Studienfahrt der musikalisch-literarischen Art.

Selfie in Berlin: die Realschullehrerinnen Corinna Meyer und Anja Schuler (rechts). | Bild: privat

Zwei rund 30-minütige Auftritte hatten die Mitglieder des Blumberger Realschulchors beim Branchentreff der Verlage. Verstärkung erhielten sie von Mitgliedern des Chors Via Lumina, einem Gesangs-Ensemble der Fützener Musikpädagogin Angelika Dohlien. Die stellte in Leipzig ihr Buchprojekt zur Völkerverständigung vor. Einen wichtigen Part nahmen dabei die jungen Sängerinnen und Sänger sowie ihre erwachsenen Projektchor-Kollegen ein. Zwischen den einzelnen Leseproben sangen sie immer ein Lied, mal ein afrikanisches, mal ein arabisches, mal ein deutsches. Darunter auch Stücke, die Angelika Dohlien komponiert hat.

Zwei Mädchen mit ein- und demselben Vor- und Familiennamen beim Abstecher in den Berliner Bundestag: die Realschülerinnen Alina Fluck. | Bild: privat

Als Betreuerteam mit dabei: die beiden Lehrerinnen Corinna Meyer und Anja Schuler. Letztere ist die Leiterin des Realschulchors und in Blumberg als Gesangsstar der Stadtkapelle bekannt – eine richtige Rockröhre, die aber auch die leisen Töne beherrscht. Außerdem mit an Bord: fünf Eltern. Sogar eine Oma ließ es sich nicht nehmen, das Enkelkind zu begleiten. Kamen Jung und Alt miteinander aus? Und wie. Birgit Dietsche aus Epfenhofen und Hans-Jürgen Peter aus Bonndorf, beide singen bei Via Lumina mit, äußern sich ganz begeistert über die elf- bis 15-jährigen Schüler. Es fallen Adjektive wie freundlich, fröhlich und diszipliniert. Und dann seinen die Jugendlichen auch sehr respektvoll miteinander umgegangen, hätten gegenseitig auf sich aufgepasst.

Der Blumberger Projektchor bei seinem Auftritt in der Berliner Friedenskirche. | Bild: privat

Für Angelika Dohlien war es nur konsequent, Kinder in ihr Völkerverständigungsprojekt einzubeziehen, denn schließlich seien sie die Zukunft. Bei Realschulrektor Egon Bäurer lief sie offene Türen ein, er ermöglichte seinen Schülern ein paar Extratage Ferien. Der Schulleiter hat dafür von ihr schon ein Dankesschreiben erhalten: "Die jungen Menschen haben nicht nur ihre gesangliche Aufgabe bestens gemeistert, bei ihren beiden Auftritten auf der Buchmesse die Menschen gefesselt, bei ihrem Konzert in der Friedenskirche mit unserer Botschaft überzeugt, sondern waren zuverlässig, hatten einen liebevollen Umgang untereinander und ein unglaublich gesittetes Auftreten. Ich denke, darauf dürfen Sie, sehr geehrter Herr Bäurer, als Rektor dieser Schule stolz sein."

Nach Leipzig ging's für die Gruppe weiter nach Berlin, wo der hiesige Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei einen Besuch des Bundestags ermöglicht hatte. Dort, wo sich sonst die Politiker verbal angehen, tat der Projektchor das, was er besonders gut kann: singen. Genau das machte er auch in der Berliner Friedenskirche, in der er einen Gottesdienst zum Thema Völkerverständigung bereicherte. Und wenn man schon einmal in Berlin ist, dann muss das natürlich ausgenutzt werden: mit einer Spreerundfahrt, einer Führung durch die Philharmonie, einem Besuch bei Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und einem Ausflug zum Potsdamer Platz.

Blumberg Blumberger Realschulchor und Via Lumina: Freude auf die Leipziger Buchmesse

Die Reise wird voraussichtlich ein Nachspiel haben. Nachdem es zur Mitfinanzierung der Bildungsfahrt im Vorfeld zwei Sponsorenkonzerte gegeben hatte, plant Angelika Dohlien einen Auftritt in der katholischen Kirche. Wenn's klappen sollte, dann erwartet die Besucher dort ein außergewöhnlicher Reisebericht, bei dem er sehr musikalisch zugehen dürfte.