Die Zukunft des Blumberger Jugendhauses in Dämmelwiesen ist gefährdet. Das machte Hauptamstsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage des SÜDKURIER deutlich. Schuld sind Jugendliche, die fast regelmäßig einbrechen, irgendwelche und im Haus Wände und anderes zerstören. Im Vergleich zu früher sei das Jugendhaus, in dem auch viel Eigenarbeit von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern steckte, nicht mehr wiederzuerkennen. Schautzgy wörtlich: „Ich war entsetzt!“

Vandalismus auch im Eingangsbereich. Die Polizei hat Anhaltspunkte, die bei der Ermittlung weiterhelfen könnten. | Bild: Lutz, Bernhard

In diesem Jahr wurde im Blumberger Jugendhaus in Dämmlewiesen schon 13 Mal eingebrochen, berichtete Bürgermeister Markus Keller im Gemeinderat. Das habe schon begonnen, als Streetworker Matthias Weiß, der bis Mitte des Jahres im Amt war, noch hier gewesen sei. Fünf dieser Einbrüche seien noch vor dem Weggang von Streetworker Matthias Weiß erfolgt, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Nachfrage.

Sie hätten kürzlich die Fenster von außen verschlossen, trotzdem sei wieder eingebrochen worden, schilderte der Bürgermeister. Das Gebäude, das früher einmal eine Asylbewerberunterkunft des Schwarzwald-Baar-Kreises war, sei in einem Zustand, dass dieser kaum mehr schlechter werden könne. Sie würden die Fenster wieder vernageln und nun auch das Wasser und den Strom abstellen.

Einbrecher feiern Party

Der Polizeiposten Blumberg ermittelt, doch der Ermittlungsansatz gestaltet sich schwierig, macht Postenführer Thomas Weißhaar deutlich. Die Einbrüche seien in der Regel nachts erfolgt, auch unter der Woche, die Einbrecher hätten keine Spur hinterlassen. Für den Blumberger Polizeichef stellt sich folgender Ablauf dar: Die Einbrecher würden sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen, wohl um eine Party zu feiern oder um sich dort aufzuhalten. Und irgendwann käme dann eine Zerstörungswut auf. So würden die Einbrecher Wände einschlagen, einfach so. Von den 13 Einbrüchen seien zwei klassische Einbrüche gewesen, wo auch etwas entwendet worden sei.

Zeugensuche Wer beim Jugendhaus Beobachtungen gemacht hat, die mit den Vandalismus-Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich an den Polizeiposten Blumberg zu wenden, Telefon 0 77 02/4 10 66.

Doch es gibt zumindest zwei Anhaltspunkte, die bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten. So hinterließen die Einbrecher in einem Fall den Schülerausweis einer Schülerin, und in einem anderen Fall wurde etwas auf Instagram eingestellt.

Wie es mit der einstigen Stadtjugendpflege weiter geht, ist derzeit noch unklar. Nachdem Streetworker Matthias Weiß Mitte des Jahres Blumberg verließ, will die Stadt eine Konzeption erarbeiten, die der veränderten Situation im Jugendbereich Rechnung trägt. Im Gemeinderat hatten sich alle Fraktionen nach dem Weggang des Streetworkers für einen Fortbestand der Stadtjugendpflege ausgesprochen.