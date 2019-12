Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einen Spielsalon in der Handwerkerstraße eingedrungen, meldet die Polizei. Die Einbrecher kletterten in dem Nachbargebäude des Polizeipostens auf ein Flachdach und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Spielothek.

Im Thekenbereich entwendeten die Eindringlinge eine Wechselgeldkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Spielautomaten blieben unberührt. Der Polizeiposten Blumberg ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 07702/41066.