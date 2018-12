von SK

Vermutlich zwischen dem späten Nachmittag bis abends, etwa 21.30 Uhr, drangen die Täter in ein Haus an der Straße Steigäcker ein und in ein Haus an der Straße Am Eichberg ein. In beiden Fällen schlugen die Gauner laut Polizei jeweils Fenster ein, um in die Häuser zu gelangen. Sämtliche Räume und im Anwesen am Steigäcker auch eine Garage, wurden nach Wertgegenständen abgesucht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei blieben die Einbrecher jedoch erfolglos und verließen die Häuser ohne Beute. In beiden Fällen entstand jeweils ein Schaden von knapp 1000 Euro. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise an den Posten Blumberg unter der Telefonnummer 07702/410 66 oder an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837 830.