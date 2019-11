An der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen fanden kürzlich die Schulfruchttage statt, teilt die Schule mit. Dies sind landesweite Aktionstage in Baden-Württemberg, die im Rahmen des EU-Schulobst- und Gemüseprogramms angeboten werden. Die Schule nimmt bereits seit fünf Jahren an diesem Programm teil und bekommt so wöchentlich leckere Äpfel geliefert.

Dieses Jahr sollte sich alles um die Kartoffel drehen. Deshalb verlegten Schulleiterin Angelika Sitte und die Lehrerinnen Simone Schelling, Elisabeth Bulitta und Martina Baschnagel, die diesen Tag organisierten und durchführten, ihn kurzerhand in den Herbst. So konnten die Schüler an ausgestellten Fotos nämlich das Wachsen der Kartoffeln vom Auslegen bis zur Ernte im eigenen Schulgarten noch einmal sehen. Höhepunkt war dann natürlich das Essen der Suppe aus den selbst angebauten Kartoffeln und Kürbissen.

In altersgemischten Gruppen lernten die Schüler viel Neues über die Kartoffel – wie die Kartoffel nach Deutschland kam, über den Anbau früher und heute, die Teile der Kartoffelpflanze, das Wachstum, die Inhaltsstoffe und in welchen Produkten Kartoffeln enthalten sind, zu welchen Produkten man Kartoffeln verarbeiten kann.

Auch das eigenständige Forschen kam an diesem Vormittag nicht zu kurz. In ihren Gruppen führten die Schülerinnen und Schüler Experimente zum Fettgehalt, Stärkenachweis und zur Oxidation durch. Weiterhin untersuchten sie, welchen Zweck die Kartoffelschale erfüllt.

Verankert ist dieser Tag im Bildungsplan, der sowohl die Kenntnis von Herkunft und Anbau von Nutzpflanzen vorsieht, als auch das Wissen über Inhaltsstoffe der Nahrung und die Vermittlung der Freude an gesundheitsbewusstem Essen.

Alle waren sich einig, dass dieser lehrreiche Schultag viel Spaß bereitete und viel zu schnell vorbei ging.