von Reiner Baltzer

Am Kommenbach in Fützen hat sich der Biber angesiedelt. Doch das eine Tier, sofern nicht noch ein zweiter Biber zugange ist, lebt nicht mehr. Ganz offensichtlich wurde es Opfer eines Raubtiers, denn es liegt tot im Kommenbach mit einem offenen Rücken. Nach der am Dienstag festgestellten Verletzung zu urteilen, ist der letztlich tödliche Angriff auf den Biber erst in den letzten Tagen über das Wochenende erfolgt.

Im Kommenbach in Fützen hat der Biber einen Bau errichtet und am Ufer zwei Bäume gefällt. dieser Biber fiel offensichtlich einem Wildtier zum Opfer. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Das Werk des Bibers zeigt sich gleich mehrfach. Quer durch den Bach hat er seinen Bau angelegt, im Uferbereich hat er zwei alte Bäume umgelegt. Die Spuren seiner Tätigkeit weisen darauf hin, dass er sich auch an den Zweigen zu schaffen gemacht hat. Die Bäume liegen über dem zurzeit gesperrten Weg im Bereich des Klärwerks Fützen. Dorfbewohner Theo Zeller wurde vorige Woche durch die Veränderungen im Bachbereich und durch die gefällten Bäume am Ufer auf den Biber aufmerksam.

Eines steht zumindest schon fest: Die marode Brücke, die von Fützen in Richtung Beggingen in der benachbarten Schweiz führt, wurde durch die Umtriebe des Nagetiers nicht zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen.

Das ist einer der beiden vom Biber gefällten Bäume. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Abzuwarten bleibt, ob es sich bisher in Fützen wirklich um einen einzigen Biber gehandelt hat oder ob sich noch weitere Artgenossen angesiedelt haben.