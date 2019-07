von Reiner Baltzer

Einmal mehr haben Viertklässler der Eichberg Grundschule bei ihrer Entlassfeier in der Realschulturnhalle gezeigt, was in ihnen steckt. Vor vollem Haus hieß es: Wir packen unsere Koffer mit Erinnerungen und gehen auf Weltreise. Mit dieser Aufführung haben sowohl die 68 Schülerinnen und Schüler der drei Entlassklassen als auch die Lehrerinnen Michaela Ruhnke, Sarah Grußeck und Birgit Wenzel eine Glanzleistung vollbracht.

Viele Proben

Bereits vor den Pfingstferien wurde geprobt und geprobt, war von Schulleiter Sven Schuh zu hören, bis letztlich alles saß. Temperamentvoll nahmen die Mädchen und Jungen ihre Gäste, darunter die Eltern, Großeltern, Geschwister und Verwandte mit auf ihre Weltreise am letzten Tag ihres Grundschuldaseins.

Die zehnjährige Melina Felek führte gekonnt durch das Programm. Viel zu kurz sei die Schulzeit gewesen, hieß es und „wir haben sehr viele schöne Dinge erlebt“, sangen die Kinder und füllten symbolisch den Koffer der Erinnerungen. Weiter ging es mit Gesang und Theaterspiel. Fast jedes Mädchen, fast jeder Junge hatte etwas zu sagen und durfte seine Ideen kundtun. Weißt du noch damals hieß es auch schon bei den ganz jungen der Gesellschaft.

Ansteckende Fröhlichkeit

Die Fröhlichkeit der Akteure war ansteckend. Bald war es vorbei mit Musik und Show. Der Dank der Viertklässler an ihre Lehrerinnen und der Schulleitung sprach für sich. Der Beifall in der Sporthalle für euch werde wohl auch im Koffer der Erinnerung landen, sagte Rektor Sven Schuh. „Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für euch und ihr werdet auf den weiterführenden Schulen neue Freunde finden“, ergänzte er. Die Eltern bat Schuh, ihre Kinder auf der Reise zu begleiten. Überwältigt vom Abschiedsschmerz war auch die ehemalige Klassenlehrerin Kathrin Noe, die derzeit in Mutterschaftsurlaub ist. Nach der Feier in der Turnhalle ging es in den Pausenraum der Grundschule, wo die Drittklässler die Gäste bewirteten.