von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Das ESB-Tischtennisturnier der aktiven Spieler aus ganz Südbaden und darüber hinaus hat Blumberg wieder einmal mit Spitzensport bereichert. Mannschaften aus den verschiedensten Ligen von der Kreisklasse über die Bezirksklasse bis zur Badenliga, Regionalliga und Oberliga, hatten sich mit ihren Spielerinnen und Spielern angemeldet. Einige Aktive aus den unteren Klassen schieden nach harten Kämpfen dann bald aus.

Blumberg ESB-Turnier in Blumberg beliebt: Tischtennisjugend in guter Form

Bis zum Einzug in die Finalspiele wurden die Spiele an den grünen Platten immer spannender. Es waren Spiele auf höchstem Niveau. Am Ende war es der Vorjahressieger Lasse Barth, der sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen konnte und in einem tollem Endspiel in der Klasse Herren A seinen Gegner Ivan Santivanez Portocarrero bezwang. Somit konnte er zusammen mit den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der anderen Gruppen vom Vorsitzenden des TTC Blumberg, Mike Jegg, und seiner Vereinskollegin Verena Basler mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet werden. Das Ausnahmetalent Lasse Barth vom FTV 1844 Freiburg wurde zugleich als Turniersieger gekürt. Einen guten fünften Platz im Doppel erkämpften sich die Blumberger Dieter Koulmann und Jose Manuel Vazquez Perez.

Ausnahmetalent Lasse Barth siegt

Im Einzel machte Marc Lindemann mit einem neunten Platz auf sich aufmerksam. So auch Dieter Koulmann vom TTC Blumberg, der in der C-Klasse einen neunten Rang besetzen durfte. Mit von der Partie waren Kurt Wallschläger vom TTC Riedöschingen und Wolfgang und Mathias Flöter vom TTC Riedböhringen, die im Mittelfeld landeten. Die Turnierleitung lag in den Händen von Verena Basler, Onur Girgin, Dominique Döring und Kevin Jegg.

Verband stellt Oberschiedsrichter

Mit Karl-Heinz Walter vom Tischtennisverband Südbaden, stellte der Verband einen offiziellen Oberschiedsrichter, der sich um das Regelwerk an diesem Turnier kümmerte. Mike Jegg ist stolz darauf, dass ihm auch diesmal insgesamt 26 Helferinnen und Helfer zur Seite standen. So konnten die Sportlerinnen und Sportler, sowie die zahlreichen Besucher, gut betreut werden.