von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Mit der Tischtennisjugend aus 14 Vereinen wurde am Samstag das ESB-Turnierwochenende des Tischtennisclubs (TTC) Blumberg eröffnet. Die jungen Sportlerinnen und Sportler zeigten sich an den 20 grünen Platten von ihrer besten Seite. Die Turnierleitung lag in den Händen der Blumberger Jugendtrainerinnen Verena und Lisa Basler.

Blumberg Der TTC Blumbergkann kann gleich zwei Meisterschaften feiern Das könnte Sie auch interessieren

In der Klasse Mädchen U13 Einzel hatte Megan Cetacki aus Stühlingen die Nase vorn. Sie gewann auch die Klasse U15. Eileen Wiedemann, ebenfalls aus Stühlingen, dominierte die Klasse U18. Zusammen mit ihrer Schwester Evita gewann sie auch das Doppel. Moritz Schall vom TTC Lauchringen siegte in der Klasse U13 Einzel. Philipp Disch aus Kirchzarten erkämpfte sich Rang eins in der Klasse Jungen U15 und Manuel Franz von DJK Villingen gewann die Klasse U18. Zusammen mit seinem Vereinskameraden Alexander Matlok hatte er auch im Doppel die Nase vorn.

Blumberg Nachwuchswerbung des TTC Blumberg schlägt an Das könnte Sie auch interessieren

Die Blumberger Tischtennissportlerinnen und -sportler kamen über einen dritten und vierten Platz in ihrer Altersklasse nicht hinaus. Die Mädchen und Jungs zeigten aber viel Kampfgeist, wurde sowohl vom TTC-Vorsitzenden Mike Jegg und den Aktiven Lisa und Verena Basler anerkannt. Spät wurde es, bis der Vorsitzende schließlich die Erstplatzierten mit Urkunde und Päsent auszeichnen konnte. Zuvor informierten sich die Aktiven und vor allem auch die Trainer und Betreuer im Foyer über die Ergebnisse ihrer Schützlingen über eine elektronische Wandtafel.

Das könnte Sie auch interessieren

Mike Jegg war mit der Beteiligung an diesem 39. Turnier durchaus zufrieden. Stark vertreten waren Tischtennisspielerinnen und -spieler aus Villingen, Stühlingen, Schonach und Blumberg. Zur Blumberger Gruppe gehörten unter anderen Henrik, Kevin, Aylin, Alina, Manuel und Dustin (siehe Bild). Im Foyer der Eichberg-Sporthalle kümmerten sich viele dienstbare Geister um die Bewirtung der jungen Tischtennissportler und deren Angehörige und Betreuer. Mike Jegg ist froh, dass immer wieder aktive Mitglieder und deren Angehörige sich bei den Turnieren einbringen. Am Sonntag ging es mit dem internationalen Turnier der erwachsenen Sportler weiter.