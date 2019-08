von Birgit Greif

Die Seelsorgeeinheit Blumberg macht sich zum dritten Mal gemeinsam auf den Weg zu einer heimischen Wallfahrt.

Die erste Wallfahrt führte von Blumberg nach Riedböhringen. Letztes Jahr starteten die Pilger in Riedböhringen und gingen nach Hondingen. Auch auch dieses Jahr beginnt die Wallfahrt dort, wo die letztjährige endete, nämlich in Hondingen und führt dann nach Riedöschingen. Die Wallfahrt ist immer am ersten Sonntag nach Schuljahresbeginn und fällt dieses Jahr somit auf den 15. September.

Eröffnet wird die Wallfahrt mit einem Gottesdienst in Hondingen. Dann führt der Weg durch den Längewald. Um 12 Uhr gibt es ein Mittagessen in der Scheune des Längestadls. Nach dem Mittagessen geht es weiter Richtung Riedöschingen, wobei noch ein kleiner Abstecher in das Gossental gemacht wird, um dort am Wegkreuz eine Station abzuhalten.

Kirchenführung mit Erich Schey

Ist die Riedöschinger Kirche dann erreicht, führt Erich Schey die Wallfahrer durch das Gotteshaus. Im Anschluss ist eine Abschlussandacht. Nach der Andacht bietet der Riedöschinger Kirchenchor im Agatha-Park Grillwürste und Getränke an. Die KfD verwöhnt die Pilger mit Kaffee und Kuchen und die Riedöschinger Ministranten backen Waffeln. Bei schlechtem Wetter wird im Joseph-Saal bewirtet.

Die Wallfahrt steht allen Interessierten offen. Die einfache Wegstrecke beträgt 6,7 Kilometer. Der gesamte Weg kann aber auch mit dem Auto gefahren werden. Für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind und keine Fahrmöglichkeit haben, wird ein Fahrdienst angeboten.

Das Leitthema ist „Gott geht immer mit“. Das Hauptanliegen der Wallfahrt ist neben dem gemeinsamen Gebet, sich kennen zulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Organisiert wird die Wallfahrt von den Pfarrgemeinderäten Daniel Eichler (Blumberg), Isolde Zimmermann (Fützen), Dietmar Engesser und Karin Schwenk (Hondingen) und Birgit Greif (Riedböhringen). Das Wallfahrtsteam würde sich freuen, wenn sich wieder viele Gläubige miteinander auf den Weg machen.

Wer am Mittagessen teilnehmen oder den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, sollte sich bis spätestens 6. September im Pfarrbüro anmelden, Telefon 07702/2421.