Achdorf/Kommingen/Nordhalden – Die Spielplatzkonzeption für Blumberg und die Teilorte soll fortgeführt werden. Ohne Diskussion vergab der Gemeinderat am Donnerstagabend im Feuerwehrhaus Blumberg einstimmig Aufträge für die Spielplätze in Achdorf, Nordhalden und Kommingen. Festgelegt sind auch die Standorte, in Kommingen muss die Stadt das Gelände beim Gemeinschaftshaus noch erwerben.

Blumberg Blumberg: Sieben Kinderspielplätze sind neu angelegt Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Markus Keller schilderte kurz die Entwicklung. Im Jahr 2016 hätten sie die Spielplatzkonzeption begonnen, die nun konsequent fortgesetzt werden solle. In Riedböhringen wolle der Ortschaftsrat die 30 000 Euro, die jeder Teilort von der Stadt für einen Spielplatz erhalte, als Sockel für einen Abenteuerspielplatz nutzen, der Rest soll durch Spenden, einen Baustein-Aktion und Eigenleistung bewerkstelligt werden.

In Zollhaus bauen die Bahnbetriebe einen Spielplatz

In Zollhaus käme der Stadt das Handeln der städtischen Bahnbetriebe zugute. Der Aufsichtsrat habe 50 000 Euro für einen Spielplatz in Zollhaus genehmigt, er sei im Bereich des Bahnhofs vorgesehen. Der Spielplatz beim Gemeinschaftshaus Zollhaus soll so bleiben wie bisher, erfuhr der SÜDKURIER auf Nachfrage.

Blumberg/Stadtteile Spielplatz in Riedböhringen soll ein Treffpunkt werden Das könnte Sie auch interessieren

Die Plätze in Achdorf, Nordhalden und Kommingen sollen gemäß den Plänen der Ortsvorsteher, die die Spielplatzkommission begrüßt habe, gestaltet werden. Für Nordhalden und Achdorf soll der Rat die Verwaltung ermächtigen, den Gestattungsvertrag mit den Eigentümern abzuschließen. Der vorhandene Spielplatz in Achdorf bei der Scheffellinde soll mit bereits erworbenen Spielgeräten auf dem jetzigen Platz ertüchtigt werden. Die Scheffellinde stellt den Platz der Stadt zur Verfügung.

Vertrag mit Eigentürmern

Nordhalden erhält Spielgeräte für 21 949,55 Euro. Für Kommingen werden der Sperrvermerk für den Kauf des Grundstücks, das an die Terrasse angrenzt, aufgehoben und die Stadt die Fläche von 674 m2 für 30 330 Euro erwerben. Damit bleibt die Wiese neben dem Feuerwehrhaus für die Vereine und Proben der Wehr weiter nutzbar. Kommingen erhält Spielgeräte für 20 970,18 Euro (brutto) erhalten.

Die Haushaltsmittel für die Spielplätze Achdorf, Kommingen, Nordhalden und Riedböhringen in Höhe von 100 000 Euro werden in den Haushaltsentwurf 2019 übertragen.

Zweiter Abschnitt Im Spielplatzkonzept ist dies der zweite Abschnitt nach der Sanierung beziehungsweise Neugestaltung von sieben Plätzen im Jahr 2016, erklärte Bürgermeister Markus Keller. Damals waren alle fünf Plätze in der Kernstadt, in der Vogtgasse, Rempenweg, Im Winkel, der Weihergrube und der Jahnstraße sowie die Spielplätze Epfenhofen und Fützen nach dem gleichen Muster erstellt worden. Die Holzspielgeräte mit Kletterrondell, flexiblen Sandkästen und Schaukelpferden kommen bei den Kindern bestens an. Der Untergrund wurde mit zertifizierten Hackschnitzeln bestückt. (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein