von Hans Herrmann

Die Jugendabteilung des TuS Blumberg zog nach den dreitägigen Turnieren in der Eichbergsporthalle eine positive Bilanz. "Es ist alles gut verlaufen. Ich muss unserem großen Helferteam, in dem rund fünfzig freiwillige Einsatzkräfte für einen reibungslosen Ablauf sorgten, ein großes Kompliment machen," sagte ein rundum zufriedener Jugendleiter Marcus Reifenstahl zum Abschluss.

Bei der Mammutveranstaltung, wo sich über 70 Mannschaften auf dem Hallenparkett präsentierten, lief ein Rädchen ins andere. Sportlicher Höhepunkt waren sicherlich die drei D-Jugendturniere. Mit dem SV Zimmern , dem FC 08 Villingen I und II trugen sich hoch talentierte Teams in der Siegerliste ein. Die D-Junioren des TuS Blumberg zahlten hier kräftig Lehrgeld und kamen in ihrer Gruppe nicht über den letzten Platz hinaus.

Während der Mammutveranstaltung wurden insgesamt 193 Partien in den verschiedenen Altersklassen ausgetragen. Die Turnierleitungen hatten immer alle im Griff und auch die Schiedsrichter aus der eigenen B-Jugend zeigten souveräne Leistungen. Im Foyer sorgten besonders viele Mütter der Jugendspieler für einen immer freundlichen Service.

Auch der Hausmeister Lorenz Herzig zeigte sich mit dem disziplinierten Auftritt aller Mannschaften sehr zufrieden und hatte nichts zu beanstanden. "Wir befinden uns im Umbruch und wollen die Weichen für die Zukunft stellen," baut der neue Jugendleiter Marcus Reifenstahl auf eine erfolgreiche Zeit. Der gut Zusammenhalt bei den Hallenturnieren sieht er als Basis für die kommenden Aufgaben.

Am Sonntag, 20. Januar, wird sich die Jugendabteilung des TuS Blumberg als Gastgeber für die Zwischenrunde der Hallenbezirksmeisterschaften für die B- und A-Jugend in der Eichbergsporthalle präsentieren. Starke Juniorenteams werden hier zu Gast sein. Mit gezielten Trainingsinhalten will man den eigenen Nachwuchs in Zukunft weiter bringen. Die Fußballlehrer Martin Roth und Frank Berrer werden mit regelmäßigen Fortbildungen die Übungsleiter weiter schulen.