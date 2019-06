Eine Pizza aus dem Holzofen oder eine Portion Spaghetti alla Mama von den Musikern, eine rustikale Fjord-Bratwurst und Fisch von den Fußballern, würziges Gyros von den Bergli-Hexen, ein feiner Tokaji mit Käsehäppchen von den Narren, scharfe Merguez und Coc au vin von den Sängern oder gute deutsche Hausmannskost von den Schützen und nicht zuletzt eine feine Sachertorte von den Landfrauen, dazu musikalische Unterhaltung allerorts – Feierbiest was willst du mehr.

Kulinarische Vielfalt

Das Dorffest in Riedböhringen unter dem Motto: „Eine kulinarische Reise durch Europa“, hebt sich mit dieser Speisen-Vielfalt und Spezialitäten aus sieben Ländern im entsprechenden Ambiente gegenüber anderen Straßenfesten in der Region deutlich und wohltuend für die vielen Besucher ab. Auch in der sechsten Auflage am kommenden Wochenende, Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juni, erfreut sich die kunterbunte und internationale Veranstaltung am Kirchberg genau mit diesem Konzept großer Beliebtheit und erwartet erneut großen Zulauf.

Partystimmung

Nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die rührigen Riedböhringer Vereine mit ihren vielen Helfern bestens, sondern auch für abwechslungsreiche, interessante Unterhaltung für die ganze Familie mit Spiel, Spaß und jeder Menge Musik. Im Mittelpunkt dabei steht die große Bühne am Kirchberg, auf der am Samstagabend ab 19.30 Uhr die Band „Surprise“ aus der benachbarten Schweiz für Partystimmung sorgt. Mit einem modernen, topaktuellen Programm aus Charts-, Party-, Tanz- und modernen Wiesn- und Mallorca-Hits sowie genialen Rock-Nummern bietet die Überraschungsparty alles, was das Herz begehrt. Durch die Vielfalt des Programms wird der Abend für alle zu einem ganz besonderen Erlebnis. Im Discozelt der VfL-Fußballer können sich außerdem noch die Jüngeren austoben und am Stand des Musikvereins gibt es leckere Cocktails.

Start mit Fassanstich

Noch bevor Bürgermeister Markus Keller am Samstag um 17 Uhr im Beisein von Ortsvorsteher Gerhard Fricker und den Vereinsvorsitzenden zum großen Holzhammer greift, um das Dorffest im größten Blumberger Stadtteil mit kräftigen Schlägen auf das hölzerne Bierfass offiziell zu eröffnen, bieten die „österreichischen“ Landfrauen im Stile eines Wiener Kaffeehauses beim Rathaus bereits ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen an.

Tolles Rahmenprogramm

Der Sonntag startet mit einem Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr mit dem Musikverein Eberfingen. Beim Rahmenprogramm ab 14 Uhr auf der Festbühne macht die Trachtengruppe aus Hondingen mit historischen Tänzen den Anfang. Die Tanzgruppe „High Definition“ aus Riedböhringen um Linda Gnirß bringt zu modernen Rhythmen den entsprechenden Schwung in die Reihen der Zuschauer. Außerdem bietet der Kindergarten „Arche Noah“ auf dem Platz hinter der Kirche Spiel und Spaß für den Nachwuchs.

Zum Ausklang des Dorffestes spielt die Band „Rangeless unplugged“. Unter dem Motto: Weniger Technik, mehr Stimme“, verzaubert das Quartett aus dem Schwarzwald mit klangvollen Harmonien. Moderne Rock- und Pop-Nummern werden neu interpretiert.