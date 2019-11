von Gernot Suttheimer

Ein hochkarätiges Doppelkonzert servierten die Musikvereine Randen und Kommingen am Samstag im vollen Gemeinschaftshaus Kommingen. Für den neuen Randener Dirigenten Thomas Umbscheiden war es sein erster Auftritt. Mit Feuer präsentierte er zum Auftakt das Konzertwerk „By the rivers of Babylon„.

Große Bandbreite

Bei den folgenden symphonischen Märschen hatte der Paukist jede Menge zu tun. Auch das Schlagzeug wurde viel strapaziert. Dem Konzertmarsch Euphoria folgte die Polka Kridlovka, wobei Volker und Christoph Gleichauf mit ihrem Flügelhornduo gekonnt um die Wette bliesen. Auch in den Auschnitten aus dem Musical „Grease“ erlebten die begeisterten Zuhörer die ganze Bandbreite der Blasmusik. Hier wippten die Pettycoats zu fetzigem Rockn‘n‘ Roll.

Ehrungen beim MV Kommingen v.l. Thomas Zepf, Niklas Scheu, Tom Rot, Klaus Dieter, Jasmin Maier.

Ehrungen: Der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbands Schwarzwad-Baar, Randen und Hegau, Egon Bäurer, zeichnete Harald Sauter, Ralf Tesch, Thomas Zepf Pascal Tesch und Thomas Tesch mit den Verbandsehrenadel für 40 und 45 Jahre aus. Mit einem gesungenen Fliegermarsch schlossen die Randener ihren fulminanten Auftritt. Alle Zuhörer waren sich einig, das Debut es neuen Dirigenten war gelungen. Der Musikverein Kommingen eröffnete seinen Teil mit „New Age Rock“.

Ehrenurkunde: Beim nächsten Stück „Godfather of Seville“ lebte der italienische Opernkomponist Giacomo Rossini musikalisch auf. Interessante Schichten und Bögen hörten die Gäste bei de Titel Music. Der Vorsitzende des Bzirks III, Thomas Rot, überreichte Niklas Scheu das silbener Jugendabzeichen. Er zeichnete Thomas Zepf für dessen langjährige Verbandsarbeit aus, Klaus Dieter erhielt die Ehrenurkunde für 50 Jahre und die Nadel in Gold. Er ist bereits Verbandsehrenmitglied.

Geschenk: Die Vorsitze des Musikvereins Kommingen, Jasmin Maier, überreichte dem Vereinsmitgründer Dieter ein Geschenk. Er handle stets nach der Devise „der Klaus macht das schon“. Der Ehrenmarsch Salemonia passte für die außergewöhnlichen Ehrungen. Die folgende Polka hieß „Ehrenwert“. Mit einem rockigen Medley 80er Kult(tour) und einigen Zugaben beendete die Kapelle das grandiose Konzert.