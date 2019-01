von Conny Hahn und Reiner Baltzer

Wieder waren es über 100 Bürger, die sich das Spektakel des Neujahrsschießens am Neujahrstag in Blumberg nicht entgehen wollten. Die SchützengesellschaftBlumberg mit Oberschützenmeister Jörg Spada, dem Kommandanten Dennis Klebowski, dem Trommler Ingo Zimmermann und den beiden Kanonieren Markus Behrendt und Norbert Berger, ließ es nach altbewährter Tradition am ehemaligen Lauffenmühle-Areal so richtig krachen.

Für jeden Monat des neuen Jahres wurden Salven aus zwei Kanonen abgefeuert. Den Januar widmete der Oberschützenmeister der Stadt Blumberg und den Ortsteilen. Der Februar und März gehörten Bürgermeister Markus Keller und Ehefrau Ruth, sowie den Einwohnern der Raumschaft Blumberg.

Die Monate April bis Juli wurden dem Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Sozialstation und der Arbeiterwohlfahrt gewidmet. Die Salven für den August feuerten die Schützen für das Jubiläum des Gaszugs Randen ab, für den September steht der Narrenrat Riedböhringen mit seiner Jubiläumsveranstaltung, der Oktober für das 20-Jährige der Buchberg-Trolle. Das erkrankte aktive Mitglied, Fritz Laue, wurde mit der Salve für den Monat November bedacht. Der Dezember gehört nach alter Tradition der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und Kanoniere. An diesem Neujahrstag haben die Schützen nicht gewirtet.

Markus Behrendt (Kannonier), Dennis Klebowski (Kommandant), Ingo Zimmermann (Trommler) und Norbert Berger (von links) lassen es in Blumberg krachen. | Bild: Reiner Baltzer

Die zahlreichen Besucher der Veranstaltung versorgten sich diesmal aus den nahegelegenen Gastwirtschaften mit Getränken. Es folgte ein herzliches Händeschütteln und nette Umarmungen, verbunden mit allen guten Wünschen für das neue Jahr.

Mit zwölf lautstarken Kanonenschüssen für jeden Monat begrüßten die Riedöschinger Bürger und Vereine gestern Vormittag beim 22. Neujahrsschießen am Stockacker das neue Jahr.

Ortsvorsteher Robert Schey (ganz rechts) freut sich über den regen Zuspruch beim diesjährigen Neujahrsschießen in Riedöschingen. | Bild: Conny Hahn

Ortsvorsteher Robert Schey freute sich über die große Resonanz mit etwa 80 Gästen und wünschte allen Anwesenden ein gutes neues Jahr. Für den Februar wartete Stefan Wehrle vom Narrenverein mit einem Gedicht auf, das allen neuen Schwung versprach, egal ob sie sich alt fühlten oder jung. Er wies zugleich auf den bevorstehenden Nachtumzug am 9. Februar hin und gab das diesjährige Fastnachtsmotto bekannt: "Sei die größte Sportskanone".

Thomas Zeller vom Seppelwaldverein trug ein Gedicht von Stephen Hawking vor und nannte den 30. November und 1. Dezember als Termin für die Feier des 25-jährigen Vereinsbestehens. Im April erinnerte Sandra Hilbert von den Landfrauen an die rasend schnell vergangene Zeit und wünschte allen für das neue Jahr 1000 Sterne, die neue Wege eröffnen und erhellen, bevor Agathe Wiegand von der KfD James Krüss' Gedicht "Jederzeit ein Engel sein" vorsprach.

Tonino Cristiani vom Musikverein wünschte allen ein Jahr ohne Sorgen und Seelenschmerzen, mit wenig Ärger und umso mehr Freude und wies auf den Musikhock am 23. und 24. Juni hin. "Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht". Mit diesem Zitat von Albert Einstein begrüßte Björn Werhan vom Fußballclub im Juli das neue Jahr, in dem am 13. Juli das Bachfest stattfindet.

Andreas Sauter von der Trachtengruppe hatte reflektierende Gedanken über das vergangene Jahr verbunden mit der Hoffnung auf viele richtige Entscheidungen im neuen Jahr im Gepäck, bevor Ali Nizam vom Tischtennisclub Peter Roseggers populäres Gedicht "Ein bisschen mehr Frieden" vortrug. Für den Oktober wünschte Simon Landhäußer von der Feuerwehr allen ein gesegnetes neues Jahr und seinen Kameraden ein ruhiges Einsatzjahr.

Thomas Zeller vom Kirchenchor zitierte für den November Immanuel Kant mit seinen drei Dingen als Gegengewicht für die Mühseligkeiten des Lebens: "Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen." Ortsvorsteher Robert Schey bedankte sich bei Dorfkanonier Dieter Haug und Familie Frank für die zur Verfügung gestellte Garage zur Bewirtung mit einem Präsent. Bei einem kleinen Imbiss und Umtrunk klang die einstimmende Zusammenkunft der Bevölkerung gemütlich aus.