von Gernot Suttheimer

Dirk Steuer ist als Ortsvorsteher von Nordhalden bestätigt worden, Stellvertreter ist erneut Stadtrat Christian Schautzgy. In offenener Abstimmung wählten die Ortschaftsräte nach ihrer Verpflichtung einstimmig bei der konstituierenden Sitzung die beiden Kommunalpolitiker wieder. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wohnten der Verpflichtung in der Dorferlebnisscheune bei.

Vereine bekommen städtische Wohnung

Zunächst gab Dirk Steuer bekannt, dass die städtische Wohnung Am Bückle 7 nicht mehr vermietet werde. Die Vereine wollen ein Konzept entwickeln, wie sie die Räume zukünftig nutzen wollen. In Kürze soll eine private Drohne Nordhalden von oben fotografieren. Den Einwohnern werden dann kostenlos Bilder von ihrem Heimatort von oben zur Verfügung gestellt. Momentan stehen vier Krane im Ort. Eine so rege Bautätigkeit habe es lange nicht gegeben, freute sich Steuer.

Ausgeschiedenen Räten hat Arbeit gut gefallen

Die Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters nahm die ausscheidende Ortschaftsrätin Heidrun Suchalla vor. Der Gemeinderat wird sie bei seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Juli, bestätigen. Dirk Steuer bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und verabschiedete die beiden langjährigen Ortschaftsratsmitglieder mit Blumen und einem Gutschein. Heidrun Suchalla war zehn Jahre lang Schriftführerin des Gremiums, Kurt Leute 15 Jahre aktiv dabei. Es sei eine gute Zeit mit hervorragender Zusammenarbeit gewesen, sagte Heidrun Suchalla.

Ortschaftsratssitzung geht in Dorfhock über

Die beiden ausgeschiedenen Räte wollten Platz für jüngere machen. 15 Jahre seien genug, betonte Kurt Leute. Er geht davon aus, dass die erfolgreiche Arbeit auch ohne die beiden weiter gehe. Obwohl eine Teerkolonne einige Feldwege ausbesserte, seien die Risse in den Nordhaldener Straßen nicht gemacht worden, stellte ein Bürger fest. Günter Heer klärte auf: Feldwege und Ortsstraßen würden aus zwei verschiedenen Töpfen finanziert. Der wiedergewählte Ortsvorsteher Dirk Steuer geht davon aus, dass die Risse bald beseitigt und die Dehnfugen an der Brücke gemacht werden. Im Anschluss an die Sitzung lud der Ortschaftsrat zum ersten Dorfhock in diesem Jahr neben die Dorferlebnisscheune ein.