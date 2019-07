Blumberg vor 5 Stunden

Die schönsten zwölf Motive aus sieben Jahren Street-Art-Festival Blumberg

Im Juli 2012 verwandelte sich die Blumberger Innenstadt erstmals in eine Freiluft-Galerie, als das Rathaus zusammen mit dem örtlichen Gewerbeverein ein neues Erlebnis-Format aus der Taufe hob. Seitdem wird jedes Jahr in Blumberg die Kunst mit Füßen getreten. Vor der Neuauflage am 13. und 14. Juli 2019 blicken wir auf die schönsten Motive der vergangenen Jahre.