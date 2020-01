von Reiner Baltzer

Aus Blumberg und der Umgebung strömten am Samstag die Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf das Eisbahn-Areal auf der Fläche neben dem Energieversorger ESB.

Bei der ersten Eisdisco 2020 herrschte auch um die Eisbahn herum Gedränge. Die neue Almhütte und die Terrasse mit dem Blick auf die Bahn wurden bestens angenommen. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die Schlittschuh-Begeisterten deckten sich bei den Schülern des Fürstenberg-Gymnasiums, in deren Händen an diesem Tag der Schlittschuhverleih lag, mit den entsprechenden Kuven ein. Andere Besucher gingen es etwas ruhiger an. Sie tummelten sich bei Speis und Trank auf der Terrasse der Almhütte, wo die jungen Frauen der Tanzgruppe „Charly´s Angels“ servierten, und schauten dem Treiben auf der Eisbahn geruhsam zu.

Für fetzige Discomusik sorgten die DJs Sny und Pferdle. Im Laufe des Samstagnachmittags ging es auf der Eisbahn und in den Außenbezirken äußerst eng zu. Davon ließen sich die Schlittschuhbegeisterten nicht abhalten.

Bei der ersten Eisdisco nutzten viele Schlittschuhfans die die Eisfläche. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Voller Freude und Spaß sausten sie über die Eisfläche. Überraschenderweise gab es wenig Rempeleien. Die Blumberger beherrschen diese Wintersportfreuden immer besser. Bis in den Abend hinein kamen immer mehr Besucher, um „Blumberg on Ice„, (Blumberg auf Eis) zu genießen.

Sport, Geselligkeit sind Trumpf. Der Anblick fröhlicher Kinder, Jugendlicher oder auch Erwachsener, macht Freude. Und die Party ging abends bei entsprechender Beleuchtung weiter. So dürfe es gerne weitergehen hieß es.