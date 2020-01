von Reiner Baltzer

Vielfältig und für jeden etwas dabei: So stellt sich das neue Programm der Volkshochschule Baar für das Frühjahr und den Sommer dar. Das Angebot für Blumberg stellten VHS-Leiter Jens Awe und Blumbergs Außenstellenleiterin Cindy Reichmann im Café Knöpfle vor. Das letzte Semester ist nach Aussagen Awes und Reichmanns insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Das neue Semester beginnt am 9. März und geht bis 24. Juli.

55 Kurse im Raum Blumberg

Insgesamt 55 Kurse werden im Blumberger Bereich angeboten, darunter sind elf neue Angebote. Zwei Vorträge zum Thema „Mit Messer und Gabel das Klima retten“ seien hoch aktuell zum derzeitigen Leitthema, machte Cindy Reichmann deutlich. Behandelt werde dabei, wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst. Auch Gesundheit spielt wieder eine große Rolle. So konnte der Leitende Oberarzt der Neurologie des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Christian Palm, als Referent zum Thema Schlaganfall gewonnen werden.

Neue Exkursionen stehen im Programm mit Besichtigungen der Straußenfarm, der Manufaktur Holzbau Fluck und einer Kräuterwanderung. Die Außenstelle Blumberg ist inzwischen auch auf den Hund gekommen. So werden zwei Kurse für Hundebesitzer angeboten. Weitere Kurse zum Thema Ernährung stehen auf der Tagesordnung. Dabei werden Einblicke in die vegane Küche vermittelt.

Mehr Tanzkurse

Bei den Tanzkursen werden die Angebote erweitert. Ein Anfängerkurs Italienisch mit neuer Dozentin werde gestartet. Viele Kursangebote werden auf der Basis einer Umfrage bei den bisherigen Teilnehmern eingeführt, so Cindy Reichmann, die sich klare Ziele gesetzt hat. Dazu gehören weitere Verbesserungen bei den Kursangeboten. Außerdem ist die Außenstellenleiterin auf der Suche nach neuen qualifizierten Kursleiterinnen und Kursleitern.

Noch ein Rückblick auf die Kursangebote der VHS Blumberg im letzten Semester. Insgesamt 64 Kurse standen im Angebot, 37 davon fanden statt. Die Anmeldungen waren gegenüber den Vorjahren mit 417 Teilnehmern etwas rückläufig. Insgesamt gab es 584 Unterrichtseinheiten, ein Minus von etwa sechs Prozent, da auch die Angebote geringer waren, so die Außenstellenleiterin. Beliebt sind nach wie vor die Gesundheitskurse, Pilzkurse und Handarbeitskurse.

Der Leiter der VHS-Baar, Jens Awe, informierte über das gesamte Spektrum der Kurse im neuen Semester. Die VHS Baar biete auf 132 Seiten 435 Kurse, Workshops, Seminare, Vorträge, Schulungen, Exkursionen und Studienfahrten an. Der Umfang liege damit fast auf genau dem Stand des Sommersemesters im Vorjahr.

Verkehrsminister Hermann referiert

Zur Energiewende im Verkehr konnte Awe Landesverkehrsminister Winfried Hermann als Referenten gewinnen. „Mit dem Semesterthema Energiewende greift die VHS Baar ein drängendes aktuelles Thema auf“, machte Jens Awe deutlich, „denn der Klimagipfel in Madrid im Dezember hat nochmals vor Augen geführt: Die Zeit drängt!“ Sechs Veranstaltungen werden diesen Themen gewidmet.